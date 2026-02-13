Rusija blokirala WhatsApp: 'Kršili so zakon'

Kot je sporočil CNN, so preverjali s podjetjem Meta, ali je WhatsApp že zdaj popolnoma blokiran. Nekateri uporabniki so namreč poročali, da lahko dostopajo do aplikacije za sporočanje, a le s pomočjo VPN-ja. Toda Kremelj je zaostril tudi ukrepe proti VPN-jem, septembra pa je začel veljati zakon, ki prepoveduje oglaševanje VPN-ja in drugih načinov za izogibanje blokadam na družbenih omrežjih. Prav tako imajo že prepoved uporabe Facebooka, Instagrama in omrežja X. To tudi ni prvič, da je Rusija izvedla takšen ukrep proti aplikaciji. Avgusta 2025 je Roskomnadzor, zvezna agencija, odgovorna za nadzor in urejanje množičnih medijev v državi, napovedala omejitve video in glasovnih klicev prek WhatsAppa in Telegrama "z namenom boja proti kriminalu".

WhatsApp FOTO: Shutterstock

Ruske oblasti pa niso omejile le aplikacije WhatsApp, temveč tudi Telegram, ki jo sicer v Rusiji uporabljajo tudi vojska, najvišji javni uradniki, državne medijske službe in tudi državni organi, kot sta Kremelj in Roskomnadzor, regulator za komunikacije. Iz korporacije so se sicer oglasili in dejali, da gre za poskus ruske vlade, da bi "ljudi prisilili k uporabi državne nadzorne aplikacije". "Poskus izolacije več kot 100 milijonov uporabnikov od zasebne in varne komunikacije lahko vodi le v manjšo varnost ljudi v Rusiji. Še naprej delamo vse, kar je v naši moči, da uporabnike ohranimo povezane," so zapisali v izjavi. Ruska vlada je dostop do Telegrama omejila zaradi "zaščite ruskih državljanov" in podjetje Telegram Group Inc. obtožila, da nočejo blokirati vsebin, ki jih ruske oblasti označujejo za "kriminalne in teroristične". Ustanovitelj aplikacije, Rus Pavel Durov, je zatrdil, da so ruski poskusi omejevanja Telegrama neuspešni, ter dodal, da Telegram "stoji za svobodo govora in zasebnost, ne glede na pritiske".

