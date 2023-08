'Rusija bo prisiljena uporabiti jedrsko orožje, če bo ukrajinska protiofenziva uspešna'

Rusija bo morda prisiljena uporabiti jedrsko orožje, če bo ukrajinska protiofenziva uspešna, je dejal ruski uradnik Dmitrij Medvedjev. Gre za zadnjo v vrsti jedrskih groženj, od Medvedjeva jih je namreč v zadnjem času prihajalo kar veliko, zaostajal pa ni niti beloruski predsednik.

Ruski predsednik Vladimir Putin je od februarske invazije na Ukrajino večkrat kršil mednarodno pravo. Nihče ne želi verjeti, da bo jedrsko orožje uporabljeno, a dokler obstaja jedrsko orožje, ga je mogoče uporabiti. Na tem temelji jedrsko odvračanje – na verodostojni grožnji z množičnim pobijanjem civilistov z jedrskim orožjem. Grozljiva, a resnična realnost je, da ne moremo z gotovostjo vedeti, ali bo Putin – ali kateri koli voditelj jedrske države – kadar koli uporabil jedrsko orožje. Vemo pa, da ima jedrsko orožje nesprejemljive humanitarne posledice – in da ni odzivnih zmogljivosti za pomoč preživelim po nesreči.

icon-expand Dmitrij Medvedjev FOTO: AP

"Predstavljajte si, da je ofenziva v tandemu z Natom uspela in da se je končala z odvzemom dela ozemlja. Potem bi morali na podlagi določil ruskega predsedniškega odloka uporabiti jedrsko orožje," je v sporočilu na Telegramu zapisal Medvedjev, namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta. "Druge rešitve preprosto ne bi bilo. Naši sovražniki bi morali moliti k našim borcem, da ne dopustijo, da bi se svet pogreznil v jedrske plamene." Medvedjev, ki je bil predsednik Rusije med letoma 2008 in 2012, je bil med invazijo Moskve na Ukrajino zelo bojevit in je večkrat opozoril na nevarnost jedrskega spopada. Takšne izjave torej niso nobena novost. Aprila lani je posvaril pred rusko jedrsko ekspanzijo, če se bosta Švedska in Finska pridružili zvezi Nato, kar sicer ni pomagalo njunim odločitvam. Finska se je obrambni zvezi pridružila še isti mesec, medtem ko je bila pot Stockholma v zvezo nekoliko bolj zapletena, a se je zdaj nova odprla, potem ko je Turčija opustila svoje nasprotovanje. Januarja, ko so države članice Nata razpravljale o novih pošiljkah orožja Ukrajini, je Medvedjev dejal, da bi lahko poraz Rusije v vojni privedel do jedrskega spopada. "Izguba jedrske sile v konvencionalni vojni lahko povzroči izbruh jedrske vojne," je povedal že januarja. "Jedrske sile ne izgubljajo velikih spopadov, od katerih je odvisna njihova usoda." Poudaril je, da bi moralo biti to jasno vsakomur, celo zahodnemu politiku, ki je ohranil "vsaj kanček inteligence".

icon-expand RS-24 Yars (SS-27 Mod 2) je medcelinska balistična raketa s termonuklearnim orožjem. FOTO: Shutterstock

Nedavne pripombe Medvedjeva pa ponovno izpostavljajo možnost, da bi Rusija po skoraj 18 mesecih izčrpavanja lahko izgubila vojno, kar je zelo redko priznanje ruskih uradnikov. Njegove izjave so bile objavljene le nekaj ur po tem, ko je rusko obrambno ministrstvo obtožilo Kijev, da je z brezpilotnimi letali napadel Moskvo. Jedrska retorika je vse pogostejša ZDA so Rusijo večkrat posvarile pred uporabo jedrskega orožja v Ukrajini, in sicer tako v zasebnih neposrednih komunikacijah kot tudi javno, vključno z lanskoletnim zasedanjem Generalne skupščine ZN. Vendar je tanka meja med besedami in dejanji. Prejšnji mesec je Putin odkril, da je v Belorusijo preselil prvo serijo taktičnega jedrskega orožja. Na mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu je dejal, da bo preostalo taktično jedrsko orožje, ki ga namerava Rusija prenesti v Belorusijo, preneseno do "konca poletja ali do konca leta". Tudi beloruski predsednik Aleksander Lukašenko se ni zadrževal pri omembi jedrskega orožja. Kot je dejal prejšnji mesec, bi v primeru agresije "brez oklevanja" uporabil rusko taktično jedrsko orožje, nameščeno na beloruskih tleh. Toda visoki uradniki ameriške obrambne obveščevalne agencije (DIA) ne verjamejo, da bi lahko Lukašenko imel nadzor nad jedrskim arzenalom, po njihovem mnenju ga v celoti nadzoruje Rusija.