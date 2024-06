Rusija bo talibane odstranila s seznama prepovedanih terorističnih organizacij

Rusija bo tri leta po vrnitvi talibanov na oblast v Afganistanu te odstranila s seznama prepovedanih terorističnih organizacij. Moskva sicer že več let spodbuja odnose s talibani, opravili so tudi več pogovorov s talibansko vlado in okrepili trgovinske vezi z Afganistanom.

"Kazahstan je nedavno sprejel odločitev, ki jo bomo sprejeli tudi mi. Odstranili bomo talibane s seznama terorističnih organizacij," je po poročanju tiskovne agencije RIA Novosti dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Kazahstan je namreč talibane odstranil s seznama že konec leta 2023. Ta poteza bi lahko močno spodbudila diplomacijo med Rusijo in Afganistanom, vendar pa to vseeno še ne pomeni uradnega priznanja talibanske vlade s strani Rusije in tako imenovanega "Islamskega emirata Afganistan", piše Reuters. Talibani so leta 2021 prevzeli oblast od vlade, ki so jo podpirale ZDA. Uveljavljajo pa skrajno obliko islamskega prava, kjer imajo ženske le malo pravic.

A Lavrov je dejal, da je treba priznati dejansko stanje na terenu. "Oni imajo pravo moč. Do Afganistana nismo ravnodušni in tudi naši zavezniki v Srednji Aziji niso ravnodušni," je dejal Lavrov. Rusija je talibane povabila tudi na svoj največji letni gospodarski forum, ki bo potekal v Sankt Peterburgu od 5. do 8. junija. Po besedah Zamirja Kabulova, direktorja azijskega oddelka na ruskem zunanjem ministrstvu, se afganistanski voditelji predvsem zanimajo za nakup naftnih derivatov. In to bodo najbolje dosegli na forumu. Ta je sicer nekoč gostil zahodne direktorje in investicijske bankirje iz Londona in New Yorka, a se je to zaradi vojne v Ukrajini, ki je sprožila največjo krizo v odnosih Rusije z Zahodom po kubanski krizi, precej spremenilo. Zahodne vlagatelje so zdaj zamenjala podjetja iz Kitajske, Indije, Afrike in Bližnjega vzhoda.

