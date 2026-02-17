Rusija bo zaščitila svoja plovila pred 'zahodnim piratstvom'

"Če te situacije ne bo mogoče rešiti mirno, bo mornarica prekinila vsako blokado in jo tudi odpravila. Ne pozabimo, da mnoga plovila plujejo po morju pod evropskimi zastavami – tudi mi se lahko zanimamo za to, kaj prevažajo in kam so namenjena," je bil oster Patrušev, ki vodi ruski pomorski odbor. Vsak poskus uvedbe pomorske blokade Rusije bi bil namreč nezakonit v skladu z mednarodnim pravom, je zatrdil.

A pritisk na "senčno" floto Kremlja povečuje tudi možnost ukrepov proti evropskemu ladijskemu prometu. Tudi izraz "senčna flota" po njegovem mnenju nima pravne podlage. Nanaša se namreč na približno 1500 starih ali slabo reguliranih tankerjev, ki delujejo v okviru nejasnih lastniških struktur, da bi Rusiji pomagali izvažati surovo nafto kupcem, kot sta Kitajska in Indija. S temi flotami se želijo izogniti zahodnim sankcijam, ki so bile uvedene za več kot 600 plovil in so bistveno zmanjšale prihodke Rusiji, poroča Guardian.

Patrušev je zadevo komentiral ravno v času, ko se je britanski obrambni minister John Healey srečal z evropskimi kolegi ob robu Munchenske varnostne konference, da bi razpravljali o možnih ukrepih za zaseg tankerjev, povezanih z rusko floto. Evropske vlade se namreč trudijo razviti skladen in pravni mehanizem za fizično ustavitev ali zaseg teh ladij.

Zahodni zavezniki so večkrat opozorili, da se lahko plovila brez ustrezne dokumentacije obravnavajo kot ladje brez državljanstva, kar bi lahko razširilo obseg posredovanja na morju. V začetku leta je francoska mornarica prestregla tanker, osumljen delovanja v "senčni" floti, vendar so mu dovolili nadaljevati pot.