Tujina

Rusija bo zaščitila svoja plovila pred 'zahodnim piratstvom'

Moskva, 17. 02. 2026 15.30 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
N.V.
Ruski tanker

Moskva bi v kratkem lahko začela razporejati svojo mornarico, da bi zaščitila svoja plovila pred morebitnimi evropskimi zasegi, je napovedal nekdanji direktor FSB Nikolaj Patrušev. Ruska mornarica mora po njegovih besedah biti pripravljena na boj proti tistemu, kar je opisal kot "zahodno piratstvo".

"Če te situacije ne bo mogoče rešiti mirno, bo mornarica prekinila vsako blokado in jo tudi odpravila. Ne pozabimo, da mnoga plovila plujejo po morju pod evropskimi zastavami – tudi mi se lahko zanimamo za to, kaj prevažajo in kam so namenjena," je bil oster Patrušev, ki vodi ruski pomorski odbor. Vsak poskus uvedbe pomorske blokade Rusije bi bil namreč nezakonit v skladu z mednarodnim pravom, je zatrdil.

A pritisk na "senčno" floto Kremlja povečuje tudi možnost ukrepov proti evropskemu ladijskemu prometu. Tudi izraz "senčna flota" po njegovem mnenju nima pravne podlage. Nanaša se namreč na približno 1500 starih ali slabo reguliranih tankerjev, ki delujejo v okviru nejasnih lastniških struktur, da bi Rusiji pomagali izvažati surovo nafto kupcem, kot sta Kitajska in Indija. S temi flotami se želijo izogniti zahodnim sankcijam, ki so bile uvedene za več kot 600 plovil in so bistveno zmanjšale prihodke Rusiji, poroča Guardian.

Patrušev je zadevo komentiral ravno v času, ko se je britanski obrambni minister John Healey srečal z evropskimi kolegi ob robu Munchenske varnostne konference, da bi razpravljali o možnih ukrepih za zaseg tankerjev, povezanih z rusko floto. Evropske vlade se namreč trudijo razviti skladen in pravni mehanizem za fizično ustavitev ali zaseg teh ladij.

Zahodni zavezniki so večkrat opozorili, da se lahko plovila brez ustrezne dokumentacije obravnavajo kot ladje brez državljanstva, kar bi lahko razširilo obseg posredovanja na morju. V začetku leta je francoska mornarica prestregla tanker, osumljen delovanja v "senčni" floti, vendar so mu dovolili nadaljevati pot.

daedryk
17. 02. 2026 17.20
v bistvu smo takoimenovane vzhodne "slovane" oziroma ante asimilirali ze v antiki. ze zdavnaj so izgubili svoj jezik in svojo kulturo, njihova edina naloga je unicenje svetovnih hegemonij, kot so kitajska, amerika in oni sami. brez milosti.
Odgovori
0 0
devote
17. 02. 2026 17.13
gusar zapufan ...pa se vsepovsod v dosjejih... bondi ...dontever acuse me...
Odgovori
0 0
BBcc
17. 02. 2026 17.01
Putin. Gotov si.
Odgovori
-3
2 5
Še89sekund
17. 02. 2026 16.52
Rusija je teroristična država ,ki po europi izvaja hibridno vojno , uničuje podvodne kable ,izvaja sankcionirano in prepovedano pomorsko trgovino z razpadajočimi kripami...vsega tega tip ne uspe razumeti ? Oni bi kar streljali vse počez in podolg....
Odgovori
-4
7 11
kovanec
17. 02. 2026 16.48
Čemu je EU dala pomoč Ukrajini 170 milijard €, če je ruska voska obubožena?
Odgovori
+0
7 7
Rudar
17. 02. 2026 16.53
Da se odbranijo zločincev.
Odgovori
-1
5 6
Animal_Pump
17. 02. 2026 17.06
Kdo je rekel obubožana? Baje je druga vojska sveta...Pa se ne more niti kosat z Ukrajino, ki se brani z odsluženim NATO orožjem. Doma pa lapajo, da se proti celemu NATO paktu bori. Folk, jim že doma ne verjame več...kaj šele kje drugje.
Odgovori
-1
1 2
LevoDesniPles
17. 02. 2026 16.31
lol če nimaš zavarovano na zahodu si "senčna" flota.... jap zahod je s temi norčki ki nas vodijo v propad totalno izgubil kompas in si zaslužijo kakšno gobo sredi brotanije ali brasla XD
Odgovori
-6
5 11
anatomija
17. 02. 2026 16.18
Rusi kar naj pripeljejo svoje vojaške lupine na morje . Bomo poklicali skupino Ukrajincev z droni , i jih bodo radi poslali delat družbo ladji Moskva
Odgovori
+2
11 9
asdfghjklč
17. 02. 2026 16.23
tudi meni je ta ideja takoj padla na misel ... EU v zameno za pomoč vpokliče ukrajinske strokovnjake z droni, pa jih bodo potapljali ... sicer pa bo verjetno ena potopljena ruska ladja pomenila eskalacijo ... ampak še vedno rusi ne bodo upali srati po EUju, ker še ukrajincev ne morejo ladati, kaj še le EU, ki nas je kar nekajkrat več kot rusov, pa še bolj smo razgledani od njih. Ruse bom še jaz z veseljem potapljal.
Odgovori
+2
8 6
kovanec
17. 02. 2026 16.45
Pa cela EU z polnimi g a ..mi, na vse pretege vlagajo v oborožitev v slučaju ruskega napada. Pa za kaj straj če se v Ukrajini borijo z lopatami?
Odgovori
+1
4 3
300 let do specialista
17. 02. 2026 16.51
A to skupino, ki je Nemčiji "zrihtala" Severni tok in avtomatsko obtožila Rusijo? Rusi niso indijanci in niso kekci, prilagoditi se bo treba njihovim zahtevam, Zahod ni vladar sveta, čeprav nas v to prepričuje.
Odgovori
+3
5 2
ares1976
17. 02. 2026 16.53
In ti res verjameš da so Ukrajinci ti ki upravljajo drobne.. 😂 🤣 😂
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
