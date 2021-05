Iz EU ostre obsodbe prepovedi vstopa: 'Rusija se je odločila za konfrontacijo z EU'

Kremelj je v petek namreč oznanil, da prepoveduje vstop na rusko ozemlje osmim državljanom EU, na seznamu pa so se poleg Sassolija in Jourove, znašli tudi vodja berlinskega tožilstva Jorg Raupach , francoski politik Jacques Maire in drugi vidnejši uradnike iz Švedske, Latvije in Estonije. "Evropska unija nadaljuje s svojo politiko enostranskih, nezakonitih sankcij zoper ruske državljane in organizacije," so zapisali v sporočilu za javnost. In dodali, da unija zavrača vse poskuse Rusije, da bi spore rešili z dialogom. Namesto tega se zateka k dejanjem, "ki ne puščajo nobenega dvoma, da je njihov resnični cilj za vsako ceno zavreti razvoj naše države".

"Gre za nesprejemljiv ukrep, ki je popolnoma neutemeljen. Usmerjen je neposredno proti Evropski uniji, ne zgolj proti posameznikom," so v skupni izjavi zapisali predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli , predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel .

Napetosti med Brusljem in Moskvo se stopnjujejo že od leta 2014 oziroma ruske aneksije Krima, v zadnjih mesecih pa so odnosi dosegli novo dno. Najnovejši diplomatski spor je povzročilo razkritje, da so ruske obveščevalne službe odgovorne za eksplozijo v skladišču streliva v češkem mestu Vrbetice, v kateri sta leta 2014 umrla dva češka državljana. Zaradi tega so evropski poslanci na četrtkovem plenarnem zasedanju pozvali države članice EU k usklajenemu izgonu ruskih diplomatov. V sprejeti resoluciji so poleg tega znova pozvali k brezpogojni izpustitvi Navalnega in izrazili zaskrbljenost zaradi krepitve ruskih sil ob meji z Ukrajino.

"Rusija drsi v avtoritarno državo in se odmika od Evropske unije," je po obisku Moskve izjavil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Na plenarnem zasedanju pa opozoril, da"moramo biti pripravljeni na dolgo in težko obdobje v naših odnosih z Rusijo", ki želi namerno poglobiti konflikt z Zahodom, tudi z dezinformacijami in drugimi dejavnostmi."Naši odnosi z Rusijo se še naprej slabšajo in so na najnižji točki. Na žalost ne moremo izključiti, da se bo ta negativna tendenca nadaljevala in privedla do še nevarnejšega poslabšanja."