Rusija na skrivaj financirala črnogorske stranke in Milorada Dodika?

Ruski milijarder Oleg Deripaska naj bi medtem leta 2016, verjetno pa tudi pred volitvami leta 2018, zagotovil sredstva za Demokratsko fronto v Črni gori. Gre za ruskega oligarha in tesnega sodelavca predsednika Vladimirja Putina , ki je ustanovitelj in lastnik več podjetij, med drugim drugega največjega proizvajalca aluminija na svetu Rusal.

Ruski poslovnež Konstantin Malofejev naj bi leta 2018 na skrivaj pomagal financirati Dodikovo predsedniško kampanjo. Po besedah vira Rusija tako ni izpolnila svoje obljube o vlaganju v gospodarski razvoj Republike Srbske, ampak je namesto tega "omogočila korupcijo vladajoče stranke in ustvarila neenake pogoje za opozicijske stranke".

Neimenovani vir za Glas Amerike ni razkril natančnih zneskov, namenjenih Miloradu Dodiku in Demokratski fronti.

Ned Price , tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva, je na torkovi tiskovni konferenci potrdil, da so ugotovitve o Rusiji rezultat dela ameriških obveščevalnih agencij. Dodal je, da je rusko vmešavanje v volitve "napad na suverenost," podobno kot ruska vojna proti Ukrajini. "Da bi se borili proti temu, moramo na več načinov opozoriti na to," je dejal.

"Kremelj in njegovi pooblaščenci so nakazali ta sredstva v prizadevanju za oblikovanje zunanjepolitičnega okolja v korist Moskve," je zapisano v dokumentu. "Združene države bodo uporabile uradne kanale za zvezo s ciljnimi državami za izmenjavo še vedno zaupnih informacij o ruskih dejavnostih, usmerjenih v njihova politična okolja."

Kot smo poročali, je dokument ameriške obveščevalne službe, ki je bil v ponedeljek poslan ameriškim veleposlaništvom po vsem svetu, razkril, da je Rusija od leta 2014 prikrito nakazala najmanj 300 milijonov evrov političnim strankam, uradnikom in politikom v več kot 10 državah, s ciljem pridobivanja vpliva.

Depeše oz. dokument in objava ugotovitev obveščevalnih služb so dejanja Bidnove administracije, ki si prizadeva razkriti obseg ruskega vmešavanja v svetovne politične procese in volitve. S tem poskuša obvestiti tudi druge države, da pomagajo v boju proti vdorom tujih sil v njihove notranjepolitične procese. Z odkrivanjem želi administracija krepiti demokratično odpornost po svetu.