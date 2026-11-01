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Rusija gradi ogromen radar za nadzor Evrope

Moskva, 01. 11. 2026 16.17 pred 30 minutami 2 min branja 23

Avtor:
A.K.
Radar Rusija

Rusija se približuje zaključku gradnje velikega radarskega kompleksa v Kaliningradu. Po navedbah strokovnjakov bi lahko novi sistem Rusiji omogočil nadzor nad velikim delom Evrope in celotnim ozemljem Ukrajine.

Na satelitskih posnetkih so vidni trije kraki radarskega kompleksa, dolgi več kot 500 metrov. Objekt gradijo v bližini kraja Gvardejsk, poroča DeutscheWelle.

Varnostni strokovnjak Vaidotas Malinionis ocenjuje, da gre za radar tipa OTH, katerega domet bi lahko znašal približno 3.000 kilometrov. Takšen sistem bi Rusiji omogočil zaznavanje letal na velikih razdaljah, odkrivanje balističnih raket, zgodnje opozarjanje pred morebitnimi napadi, prestrezanje določenih satelitskih komunikacij, našteva. 

Namen tega radarja je opazovanje ciljev na velikih razdaljah in zgodnje opozarjanje. Za zdaj še ne vemo, ali je že operativno sposoben opravljati te naloge, vendar ga prav zdaj gradijo, pojasnjuje Malinionis.

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Sistem naj bi bil namenjen predvsem zaznavanju in motenju elektronskih signalov. Malinionis opozarja, da bi ga lahko Rusija uporabljala tudi v ofenzivne namene. Če bi Rusija dovolj zgodaj zaznala premike Natovih sil proti vzhodnemu krilu zavezništva, bi namreč imela več časa za sprejemanje odločitev.

Latvijska geopolitična analitičarka Evija Djatkovica meni, da projekt kaže na nadaljnje zaostrovanje tekmovanja med Rusijo in Natom za vojaško prevlado v regiji. Gre za potencialno nevaren razvoj dogodkov, saj lahko pričakujemo nadaljnjo krepitev vojaške prisotnosti na obeh straneh, je ocenila.

Satelitski posnetki kažejo tudi nova zaklonišča za bojna letala na vojaškem letališču Kaliningrad-Čkalovsk, položaje protizračne obrambe S-400 v Baltijsku in nadaljnjo širitev vojaške infrastrukture.

Kot odgovor na rusko krepitev vojaških zmogljivosti evropske države in Nato povečujejo svoje obrambne kapacitete.

Razlagalnik

Radarji tipa OTH oziroma preko obzorja (angl. Over-the-Horizon) uporabljajo odbijanje radijskih valov od ionosfere, zgornje plasti Zemljine atmosfere. To jim omogoča, da zaznavajo cilje daleč preko radijske vidljivosti običajnih radarjev, ki jih sicer ovira ukrivljenost Zemljinega površja, kar je ključno za zgodnje opozarjanje na medcelinske rakete in premike sovražnih sil na tisoče kilometrov daleč.

Sistem S-400 Triumf je napredni ruski mobilni sistem protizračne obrambe, ki je zasnovan za uničevanje vseh vrst zračnih groženj, vključno s taktičnimi in strateškimi letali, krilatimi raketami ter balističnimi raketami. Velja za enega najučinkovitejših sistemov zračne obrambe na svetu in pomembno vpliva na strateško prevlado v regijah, kjer je nameščen.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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vojna radar rusija

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KOMENTARJI23

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čevapgpt
01. 11. 2026 16.53
ja, seveda.
Odgovori
0 0
fljfo
01. 11. 2026 16.53
Putin meče milijarde v neumnosti, upokojenci v Rusiji pa stradajo...
Odgovori
+0
2 2
glavni baja 3
01. 11. 2026 16.56
to nebuuulozo ti je zagotovo prišepnil @anatomija
Odgovori
0 0
macolagobec
01. 11. 2026 16.56
Pa ne samo upokojenci. Z naravnimi bogastvi in tudi človeškim potencialom najbolj bogata država tolče revščino zaradi kreeeteeenskega naci-komunističnega-sovjetarskega-imperialističnega režima!
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0 0
enajstdvanajst1
01. 11. 2026 16.47
to bodo ukrajinci hitro zrihtali samo najrpej je treba trumpa zamenjat.. pa potem akcija preko meje prešvercati letalnike pa bumm
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-1
2 3
zrela hruška
01. 11. 2026 16.46
radar, 🤣🤣 ga zelenski zradira v 1,74 sekunde. 😁😅
Odgovori
+1
4 3
Celjan78
01. 11. 2026 16.43
to bo prva stvar, ki bo sesuta v primeru spopadov
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-1
2 3
glavni baja 3
01. 11. 2026 16.45
a si ti tut not padu 😁
Odgovori
-1
0 1
macolagobec
01. 11. 2026 16.55
To bo sesuto mimogrede, pomotoma bo Zelenc spustu ene par dronov, ki bodo zaradi ruskega elektronskega motenja zalutali na te radarje, hahaha. Opravičilo pa se bo glasilo: "Oprostite, bilo je namerno!" hahaaha
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-1
0 1
anatomija
01. 11. 2026 16.42
Ali bodo sedaj tako imenovani mirovniki , ki se vedno oglašajo kadar ima NATO vojaške vaje , ali pa kupi orožje , in jokajo , da izzivajo Rusijo in nas vlečejo v vojno tudi protestirali , ali pa bodo vso krivdo zvalili na NATO in EU
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-2
1 3
Thor10
01. 11. 2026 16.41
Medtem Evropa se ukvarja z zamaški
Odgovori
+1
3 2
mario7
01. 11. 2026 16.45
...in papirnatimi slamicami ...
Odgovori
+0
2 2
mario7
01. 11. 2026 16.40
Radar delajo na svojem ozemlju. Kaj naj bi bilo tu sporno?
Odgovori
+0
3 3
Rudar
01. 11. 2026 16.41
A kje piše, da je sporno?
Odgovori
+0
2 2
mario7
01. 11. 2026 16.46
Ne. Se pa prebere v tem kontekstu.
Odgovori
-1
1 2
sebak81
01. 11. 2026 16.39
Še ena Žolna
Odgovori
0 0
Sirhakel77
01. 11. 2026 16.39
Kaj Rusija gradi na svojem teritoriju v bistvu nikogar popolnoma nič ne briga.
Odgovori
+0
3 3
Celjan78
01. 11. 2026 16.44
Potem tudi ruse ne sme zanimati ali nameravajo Ukrajinci v NATO ali EU
Odgovori
+0
1 1
Sportsman74
01. 11. 2026 16.35
Naivna Europa verjame velikanom.....cas je pokazal da zaostajamo za Rusijo,Zda,Kitajsko, te velesile se pogovarjajo o svetovni ureditvi in nas bogo Eu sploh ne kličejo zraven....naivno levicarji verjamejo kako je v Eu mir večen, da na Rusija nič noče.....pripravimo se, ker svetovna ureditev se spreminha in dela brez Europe.
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-2
2 4
Rudar
01. 11. 2026 16.38
V čem bi pa po tvojem zaostajali za Rusijo?
Odgovori
+1
3 2
BrezPitt
01. 11. 2026 16.40
Haha, v čem zaostajamo proti Rusiji?
Odgovori
+0
2 2
Hani Vajk
01. 11. 2026 16.43
@Rudar, saj je mislil na Jupitrovo luno, ne na Evropo.
Odgovori
+1
1 0
ivan res grozni
01. 11. 2026 16.44
Rusija je nepopravljivo zaostala. Še največ 20 let, ko si bo Kitajska povrnila ruski daljni vzhod in del Sibirije, ki ju je je okupirala Katarina Velika. Na kitajskih zemljevidih sta področji oznaeni kot začasno okupirani ozemlji.
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+1
2 1
ivan res grozni
01. 11. 2026 16.49
Nerazvita Rusija dosega vsega 7 % ameriškega BND. Samo Kalifornija ima BND dveh Rusij!
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+0
1 1
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