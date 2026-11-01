Rusija gradi ogromen radar za nadzor Evrope

Na satelitskih posnetkih so vidni trije kraki radarskega kompleksa, dolgi več kot 500 metrov. Objekt gradijo v bližini kraja Gvardejsk, poroča DeutscheWelle.
Varnostni strokovnjak Vaidotas Malinionis ocenjuje, da gre za radar tipa OTH, katerega domet bi lahko znašal približno 3.000 kilometrov. Takšen sistem bi Rusiji omogočil zaznavanje letal na velikih razdaljah, odkrivanje balističnih raket, zgodnje opozarjanje pred morebitnimi napadi, prestrezanje določenih satelitskih komunikacij, našteva.
Namen tega radarja je opazovanje ciljev na velikih razdaljah in zgodnje opozarjanje. Za zdaj še ne vemo, ali je že operativno sposoben opravljati te naloge, vendar ga prav zdaj gradijo, pojasnjuje Malinionis.
Sistem naj bi bil namenjen predvsem zaznavanju in motenju elektronskih signalov. Malinionis opozarja, da bi ga lahko Rusija uporabljala tudi v ofenzivne namene. Če bi Rusija dovolj zgodaj zaznala premike Natovih sil proti vzhodnemu krilu zavezništva, bi namreč imela več časa za sprejemanje odločitev.
Latvijska geopolitična analitičarka Evija Djatkovica meni, da projekt kaže na nadaljnje zaostrovanje tekmovanja med Rusijo in Natom za vojaško prevlado v regiji. Gre za potencialno nevaren razvoj dogodkov, saj lahko pričakujemo nadaljnjo krepitev vojaške prisotnosti na obeh straneh, je ocenila.
Satelitski posnetki kažejo tudi nova zaklonišča za bojna letala na vojaškem letališču Kaliningrad-Čkalovsk, položaje protizračne obrambe S-400 v Baltijsku in nadaljnjo širitev vojaške infrastrukture.
Kot odgovor na rusko krepitev vojaških zmogljivosti evropske države in Nato povečujejo svoje obrambne kapacitete.
Radarji tipa OTH oziroma preko obzorja (angl. Over-the-Horizon) uporabljajo odbijanje radijskih valov od ionosfere, zgornje plasti Zemljine atmosfere. To jim omogoča, da zaznavajo cilje daleč preko radijske vidljivosti običajnih radarjev, ki jih sicer ovira ukrivljenost Zemljinega površja, kar je ključno za zgodnje opozarjanje na medcelinske rakete in premike sovražnih sil na tisoče kilometrov daleč.
Sistem S-400 Triumf je napredni ruski mobilni sistem protizračne obrambe, ki je zasnovan za uničevanje vseh vrst zračnih groženj, vključno s taktičnimi in strateškimi letali, krilatimi raketami ter balističnimi raketami. Velja za enega najučinkovitejših sistemov zračne obrambe na svetu in pomembno vpliva na strateško prevlado v regijah, kjer je nameščen.
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