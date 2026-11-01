Rusija gradi ogromen radar za nadzor Evrope

Na satelitskih posnetkih so vidni trije kraki radarskega kompleksa, dolgi več kot 500 metrov. Objekt gradijo v bližini kraja Gvardejsk, poroča DeutscheWelle.

Varnostni strokovnjak Vaidotas Malinionis ocenjuje, da gre za radar tipa OTH, katerega domet bi lahko znašal približno 3.000 kilometrov. Takšen sistem bi Rusiji omogočil zaznavanje letal na velikih razdaljah, odkrivanje balističnih raket, zgodnje opozarjanje pred morebitnimi napadi, prestrezanje določenih satelitskih komunikacij, našteva.

Namen tega radarja je opazovanje ciljev na velikih razdaljah in zgodnje opozarjanje. Za zdaj še ne vemo, ali je že operativno sposoben opravljati te naloge, vendar ga prav zdaj gradijo, pojasnjuje Malinionis.