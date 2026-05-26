Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rusija grozi Ukrajini z 'novim valom napadov na Kijev'

Kijev/Moskva, 26. 05. 2026 07.28 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Po silovitih napad na Kijev

Rusija je Ukrajini zagrozila z novim valom "sistematičnih napadov" na prestolnico, le nekaj dni po enem največjih napadov na Kijev od začetka vojne. Novi napadi naj bi bili usmerjeni proti poveljniškim mestom ter obratom za proizvodnjo brezpilotnih letalnikov.

Ob grožnjah z napadom so iz Moskve pozvali tuje državljane in diplomate, naj "čimprej zapustijo Kijev", svoje državljane pa so ob tem opozorili, naj se izogibajo upravnim in vojaškim objektom, poroča BBC.

Ukrajina je te grožnje označila za "brezsramno izsiljevanje" ter znova svoje zaveznike pozvala k povečanju pritiska na Moskvo. "Z opozorilom tujim državljanom Moskva dejansko priznava, da je obstreljevanje med drugim namenjeno zastraševanju tujih diplomatov," so zapisali.

Napad na Kijev
Napad na Kijev
FOTO: AP

Kot so pojasnili, se ruski napadi na Kijev niso prenehali niti za en teden od začetka vojne ter da splošna varnostna grožnja iz Moskve "ostaja enaka kot v prejšnjih letih ali mesecih".

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v telefonskem pogovoru ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia pozval k evakuaciji ameriških diplomatov iz Kijeva, je sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Po telefonskem pogovoru je Rubio dejal, da so veliki napadi bodisi iz Ukrajine bodisi iz Rusije "opomnik, zakaj je to strašna vojna" in da se mora končati.

"ZDA so pripravljene storiti vse, kar lahko, da pomagajo pri končanju te vojne, in upamo, da se bo za to v nekem trenutku ponudila priložnost," je poudaril.

A mnogi ruski poziv tujim državljanom, naj zapustijo Kijev, razumejo kot obliko psihološkega pritiska. Rusija že od leta 2022 izvaja množične napade na prestolnico, toda štiri leta in pol vojne so Ukrajino prisilila, da razvije in okrepi sofisticiran večplastni sistem zračne obrambe. Ta zdaj prestreže velik delež dronov in raket, čeprav jih Rusija pogosto izstreljuje v tako velikem številu, da preobremenijo zračno obrambo in številne rakete zadanejo cilje.

Preberi še Putin Zelenskega vabi v Moskvo, slednji vrača: 'Lahko pride v Kijev'

Obojestranski siloviti napadi

Samo v soboto so obsežni ruski napadi po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Kijevu in drugih območjih zahtevali štiri smrtne žrtve, okoli 100 ljudi pa je bilo ranjenih. V Moskvi sicer trdijo, da je ta napad in grožnja z novimi napadi odgovor na domnevni ukrajinski napad na študentski dom v mestu Starobilsk v petek, v katerem je bilo po navedbah ruskih oblasti ubitih 21 ljudi.

A Ukrajinci zanikajo, da bi napadli študentski dom, vojska je sporočila, da so na območju rusko okupirane vzhodne Ukrajine napadle elitno rusko vojaško enoto in da niso ciljale civilistov.

Rusija je sicer od izteka kratkotrajnega premirja, ki je veljalo v času letošnje moskovske parade, izvedla več valov smrtonosnih raketnih in dronskih napadov na Kijev. Napad na stanovanjski blok je terjal življenja 24 ljudi, med njimi tudi treh otrok. Nekaj dni pozneje je Ukrajina "popolnoma upravičeno" odgovorila na ta napad, je dejal Zelenski, v moskovski regiji so bili ubiti trije ljudje.

Smrtonosni orešniki v noči na soboto

A največji zračni napad v času vojne je sledil v noči na soboto. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, so prikazovali eksplozije, ki so skozi noč osvetljevale nebo, številni prebivalci Kijeva pa so poročali o silovitih detonacijah po mestu, saj je bilo zadetih več civilnih ciljev.

Rusija je za napad na prestolnico uporabila več deset balističnih in manevrirnih raket ter na stotine brezpilotnih letalnikov, proti območju Bila Tserkva, približno 90 kilometrov južno od Kijeva, pa je izstrelila tudi hipersonično raketo orešnik z možnostjo nošenja jedrskega orožja.

Preberi še Rusija nad Kijev z balističnimi raketami orešnik, štirje mrtvi

Poškodovani ali uničeni sta bili tudi muzej Černobila v zgodovinskem središču Kijeva in Nacionalni muzej. Uničeni so bili nakupovalno središče, tržnica in več stanovanjskih stavb na območju Lukanivke.

vojna v ukrajini rusija orešnik kijev

Pes nenamerno 'ustrelil' žensko

Sedmerica domačinov v poplavljeni jami ujeta že pet dni

24ur.com Več ukrajinskih mest v temi, Putin grozi z novimi balističnimi raketami
24ur.com Ukrajinska stran je prepričana, da Rusija načrtuje obsežno ofenzivo
24ur.com 'Prišel bo dan, ko bomo lahko sestrelili vse sovražnikove drone in rakete'
24ur.com Po 79 dneh tarča ruskih napadov tudi Kijev
24ur.com Moskva zagrozila z ostrim odzivom na ukrajinske napade
24ur.com Moskva Ukrajino obtožila več poskusov napada z brezpilotnimi letali
24ur.com Tik pred začetkom napovedane protiofenzive? 'Tragedija za Ruse'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
bibaleze
Portal
Sin bo odslej živel pri Severini
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
zadovoljna
Portal
Še en znani par, ki se je po burnem razmerju razšel
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
vizita
Portal
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
Obstaja 'funkcionalen alkoholik'?
Obstaja 'funkcionalen alkoholik'?
cekin
Portal
SUP za manj kot 200 evrov? To morate preveriti pred nakupom
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
moskisvet
Portal
Mussolinijeva vnukinja zmagala v resničnostnem šovu: zmaga sprožila burne odzive
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
dominvrt
Portal
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
okusno
Portal
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725