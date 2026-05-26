Rusija grozi Ukrajini z 'novim valom napadov na Kijev'

Ob grožnjah z napadom so iz Moskve pozvali tuje državljane in diplomate, naj "čimprej zapustijo Kijev", svoje državljane pa so ob tem opozorili, naj se izogibajo upravnim in vojaškim objektom, poroča BBC. Ukrajina je te grožnje označila za "brezsramno izsiljevanje" ter znova svoje zaveznike pozvala k povečanju pritiska na Moskvo. "Z opozorilom tujim državljanom Moskva dejansko priznava, da je obstreljevanje med drugim namenjeno zastraševanju tujih diplomatov," so zapisali.

Kot so pojasnili, se ruski napadi na Kijev niso prenehali niti za en teden od začetka vojne ter da splošna varnostna grožnja iz Moskve "ostaja enaka kot v prejšnjih letih ali mesecih". Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v telefonskem pogovoru ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia pozval k evakuaciji ameriških diplomatov iz Kijeva, je sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Po telefonskem pogovoru je Rubio dejal, da so veliki napadi bodisi iz Ukrajine bodisi iz Rusije "opomnik, zakaj je to strašna vojna" in da se mora končati. "ZDA so pripravljene storiti vse, kar lahko, da pomagajo pri končanju te vojne, in upamo, da se bo za to v nekem trenutku ponudila priložnost," je poudaril. A mnogi ruski poziv tujim državljanom, naj zapustijo Kijev, razumejo kot obliko psihološkega pritiska. Rusija že od leta 2022 izvaja množične napade na prestolnico, toda štiri leta in pol vojne so Ukrajino prisilila, da razvije in okrepi sofisticiran večplastni sistem zračne obrambe. Ta zdaj prestreže velik delež dronov in raket, čeprav jih Rusija pogosto izstreljuje v tako velikem številu, da preobremenijo zračno obrambo in številne rakete zadanejo cilje.

Obojestranski siloviti napadi

Samo v soboto so obsežni ruski napadi po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Kijevu in drugih območjih zahtevali štiri smrtne žrtve, okoli 100 ljudi pa je bilo ranjenih. V Moskvi sicer trdijo, da je ta napad in grožnja z novimi napadi odgovor na domnevni ukrajinski napad na študentski dom v mestu Starobilsk v petek, v katerem je bilo po navedbah ruskih oblasti ubitih 21 ljudi. A Ukrajinci zanikajo, da bi napadli študentski dom, vojska je sporočila, da so na območju rusko okupirane vzhodne Ukrajine napadle elitno rusko vojaško enoto in da niso ciljale civilistov. Rusija je sicer od izteka kratkotrajnega premirja, ki je veljalo v času letošnje moskovske parade, izvedla več valov smrtonosnih raketnih in dronskih napadov na Kijev. Napad na stanovanjski blok je terjal življenja 24 ljudi, med njimi tudi treh otrok. Nekaj dni pozneje je Ukrajina "popolnoma upravičeno" odgovorila na ta napad, je dejal Zelenski, v moskovski regiji so bili ubiti trije ljudje.

Smrtonosni orešniki v noči na soboto

A največji zračni napad v času vojne je sledil v noči na soboto. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, so prikazovali eksplozije, ki so skozi noč osvetljevale nebo, številni prebivalci Kijeva pa so poročali o silovitih detonacijah po mestu, saj je bilo zadetih več civilnih ciljev.

Rusija je za napad na prestolnico uporabila več deset balističnih in manevrirnih raket ter na stotine brezpilotnih letalnikov, proti območju Bila Tserkva, približno 90 kilometrov južno od Kijeva, pa je izstrelila tudi hipersonično raketo orešnik z možnostjo nošenja jedrskega orožja.