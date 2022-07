Rusija ima novega 'poveljnika vesolja': Putin je zamenjal Rogozina

Rogozin je bil vodja Roskozmosa vse od leta 2018, posebno prepoznavnost pa si je prislužil zaradi nepremišljenih komentarjev in provokativnih izjav, ki so bile usmerjene v ZDA in Evropo, poroča Euronews. Letos je večkrat zagrozil, da bo prekinil sodelovanje z zahodnimi partnerji na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) in drugih skupnih projektih v vesolju, če ne bodo odpravili sankcij proti Moskvi. Dejal je tudi, da bi postaja ISS, če bi strmoglavila v ZDA ali Evropo, povzročila veliko škode.

Ko je Washington uvedel sankcije proti Rusiji zaradi njene zasedbe Krima leta 2014, pa je dejal, da bi morali ameriški astronavti za pot na Mednarodno vesoljsko postajo namesto ruskih vesoljskih plovil uporabljati trampoline.