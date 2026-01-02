Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rusija: Imamo dokaze o načrtu Kijeva za napad na Putinovo rezidenco

Moskva, 02. 01. 2026 10.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Putinova rezidenca v Novgorodu

Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so dekodirali navigacijske podatke ukrajinskega drona, ki kažejo, da je Kijev načrtoval napad na eno od rezidenc ruskega predsednika Vladimirja Putina, kar Kijev odločno zanika. V Moskvi so dodali, da so dokaze posredovali ZDA.

Z ruskega obrambnega ministrstva so v četrtek sporočili, da so dešifrirane podatke o načrtovani poti skupaj z deli drona izročili predstavnikom urada ameriškega atašeja na ameriškem veleposlaništvu v Moskvi.

Objavili so tudi videoposnetek, v katerem vodja ruske vojaške obveščevalne agencije GRU Igor Kostjukov izroča te domnevne dokaze. Ob tem je izjavil, da so ruski obveščevalci uspeli dekodirati podatke, ki da dokazujejo, da so s tem dronom v ponedeljek skušali izvesti teroristični napad na Putinovo rezidenco v regiji Novgorod. Rusija upa, da bo razkritje prispevalo k resnici, je dodal.

Putinova rezidenca v regiji Novgorod.
Putinova rezidenca v regiji Novgorod.
FOTO: Profimedia

Posnetek so objavili, potem ko je Rusija v ponedeljek Ukrajino obtožila, da je proti Putinovi rezidenci v regiji Novgorod izstrelila 91 dronov, ki jih je zračna obramba sestrelila in da bo zato zaostrila pogajalsko stališče v prizadevanjih za končanje vojne. V sredo je nato rusko obrambno ministrstvo objavilo videoposnetek sestreljenega drona, ki naj bi bil domnevno uporabljen v napadu na rezidenco.

Ukrajina: Gre za laži

Ukrajina je ruske obtožbe označila za laž, s katerimi želi upravičiti napade na vladna poslopja v Kijevu. Sporočila je tudi, da za to ni verodostojnih dokazov.

Dvome v resničnost obtožb je po navedbah ameriških medijev izrazila tudi ameriška obveščevalna agencija Cia.

Preberi še Cia ocenjuje, da Kijev z droni ni ciljal Putinove rezidence

Mnogi strokovnjaki namreč dvomijo, da se je napad zgodil tako, kot trdijo v Moskvi. Ukrajinski napad z droni je bil uperjen v vojaški cilj v regiji, kjer je prav tako ena od Putinovih rezidenc, vendar se rezidenca ne nahaja v bližini omenjene tarče, je poročal časopis Wall Street Journal, ki se je po navedbah dpa skliceval na ameriške uradnike.

Direktor Cie John Ratcliffe je ameriškega predsednika Donalda Trumpa v sredo obvestil o oceni obveščevalcev Cie, je po poročanju portala ameriške televizije CNN razkril neimenovan uradnik.

Trump, ki je bil zaradi domnevnega napada sprva jezen, je nato v sredo na svojem omrežju Truth Social nepričakovano delil članek tabloida New York Post, ki je bil zelo kritičen do Rusije in Putina. Članek je Putina prikazal kot oviro na poti k miru.

Prve trditve Moskve o napadu so namreč prišle kmalu za tem, ko sta se na pogovorih na Floridi sestala Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter poročala o velikem napredku v pogajanjih o dogovoru za končanje vojne v Ukrajini.

ukrajina rusija putin rezidenca napad droni

Trbiški gasilci iz zaledenelega jezera rešili mladega jelena

SORODNI ČLANKI

Cia ocenjuje, da Kijev z droni ni ciljal Putinove rezidence

Silvestrski napad z dronom: Rusija obtožuje Ukrajino za smrt 24 ljudi

Dron, ki naj bi ga Ukrajina izstrelila proti Putinovi rezidenci

Proti Putinovi rezidenci domnevno poleteli ukrajinski droni, Trump šokiran

bibaleze
Portal
Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
cekin
Portal
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
moskisvet
Portal
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425