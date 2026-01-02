Rusija: Imamo dokaze o načrtu Kijeva za napad na Putinovo rezidenco

Z ruskega obrambnega ministrstva so v četrtek sporočili, da so dešifrirane podatke o načrtovani poti skupaj z deli drona izročili predstavnikom urada ameriškega atašeja na ameriškem veleposlaništvu v Moskvi. Objavili so tudi videoposnetek, v katerem vodja ruske vojaške obveščevalne agencije GRU Igor Kostjukov izroča te domnevne dokaze. Ob tem je izjavil, da so ruski obveščevalci uspeli dekodirati podatke, ki da dokazujejo, da so s tem dronom v ponedeljek skušali izvesti teroristični napad na Putinovo rezidenco v regiji Novgorod. Rusija upa, da bo razkritje prispevalo k resnici, je dodal.

Putinova rezidenca v regiji Novgorod. FOTO: Profimedia

Posnetek so objavili, potem ko je Rusija v ponedeljek Ukrajino obtožila, da je proti Putinovi rezidenci v regiji Novgorod izstrelila 91 dronov, ki jih je zračna obramba sestrelila in da bo zato zaostrila pogajalsko stališče v prizadevanjih za končanje vojne. V sredo je nato rusko obrambno ministrstvo objavilo videoposnetek sestreljenega drona, ki naj bi bil domnevno uporabljen v napadu na rezidenco.

Dron, ki naj bi ga Ukrajina izstrelila proti Putinovi rezidenci Profimedia

Ukrajina: Gre za laži

Ukrajina je ruske obtožbe označila za laž, s katerimi želi upravičiti napade na vladna poslopja v Kijevu. Sporočila je tudi, da za to ni verodostojnih dokazov. Dvome v resničnost obtožb je po navedbah ameriških medijev izrazila tudi ameriška obveščevalna agencija Cia.