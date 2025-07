Rusija in Azerbajdžan na 'bojni nogi', Alijev zahteva odškodnino

Ruski predsednik Vladimir Putin in azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev

"Točno vemo, kaj se je zgodilo, in to lahko dokažemo. Še več, prepričani smo, da tudi ruski uradniki vedo, kaj se je zgodilo. Pravilno vprašanje se glasi: Zakaj niso naredili tistega, kar bi vsak odgovoren sosed storil?" je pred novinarji zastavil vprašanje Alijev.

Dodal je, da Azerbajdžan pričakuje, da Rusija uradno prizna incident, da krivce sooči z odgovornostjo, da družine žrtev prejmejo odškodnino ter da Rusija plača škodo za uničeno letalo. "To so standardna pričakovanja v okviru mednarodnega prava in dobrososedskih odnosov," je dejal.

Letalo, ki je bilo na poti v Grozni, so ruski kontrolorji letenja preusmerili zaradi ukrajinskega napada z droni. Nato pa je letalo zadela protiletalska raketa. Strmoglavilo je blizu kraja Aktaua v Kazahstanu. Umrlo je 38 ljudi, 29 jih je preživelo.

Besede Alijeva še posebej odmevajo v kontekstu poslabšanja odnosov med Moskvo in Bakujem v zadnjih mesecih. Letos so v Rusiji aretirali več azerbajdžanskih državljanov, ki naj bi bili vpleteni v različne kriminalne posle. Med njimi tudi nekaj vidnih predstavnikov azerbajdžanske skupnosti v Rusiji. Na drugi strani so v Bakuju aretirali ruske državljane, med njimi tudi novinarje agencije TASS.

Alijev je pred dnevi sporočil Ukrajincem, naj "nikoli ne pristanejo na okupacijo".