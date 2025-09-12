Svetli način
Tujina

Rusija in Belorusija začeli z vajo Zapad, tokrat 'daleč' od meja Nata

Minsk, 12. 09. 2025 09.29 | Posodobljeno pred 27 minutami

STA , M.V.
11

Rusija in Belorusija začenjata skupne vojaške vaje, ki bodo trajale do torka. Njihov začetek je zaznamoval sredin vdor ruskih dronov v poljski zračni prostor, ki je sprožil odziv zveze Nato in obsodbe ruskih provokacij. Rusija medtem nadaljuje ofenzivo v Ukrajini in izvaja vse obsežnejše zračne napade.

Ruske vojaške vaje
Ruske vojaške vaje FOTO: Ministrstvo za obrambo Ruske federacije

Vojaške vaje z imenom Zapad običajno potekajo vsake štiri leta, tokratna izvedba, ki bo trajala do torka, pa je prva od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022. Zadnje tovrstne vojaške vaje so potekale leta 2021, le nekaj mesecev pred rusko invazijo, v njih pa je takrat sodelovalo okrog 200.000 vojakov.

Letošnje vojaške vaje so precej manj obsežne, saj se več sto tisoč ruskih vojakov bori v Ukrajini. Belorusija je maja sporočila, da bodo predvideno število 13.000 sodelujočih vojakov zmanjšali za približno polovico.

Vaje bodo potekale v osrednjem delu Belorusije, kamor so jih po navedbah beloruskega obrambnega ministrstva premaknili z območja blizu meje s Poljsko in Ukrajino, da bi "zmanjšali napetosti". Moskva ob tem miri zaskrbljene članice zveze Nato na vzhodnem krilu, da gre za "vnaprej načrtovane vaje, ki niso usmerjene proti nikomur".

Vendar s svojimi zagotovili niso prepričali niti Ukrajine, ki se že več let sooča z rusko agresijo, niti Poljske, Litve in Latvije, ki so v visoki pripravljenosti.

K temu je dodatno pripomogel incident v noči iz torka na sredo, ko je v poljski zračni prostor vdrlo okrog 20 dronov, ki naj bi bili ruskega izvora. Poljski premier Donald Tusk je posvaril, da je njegova država "bližje odprtemu spopadu" kot kadarkoli po 2. svetovni vojni.

Poljska je ob tem začasno zaprla mejo z Belorusijo in zračni prostor na vzhodu države, podobne ukrepe sta sprejeli tudi Litva in Latvija. Nemčija in Francija pa bosta po vdoru dronov okrepili varovanje poljskega zračnega prostora.

Tusk je menil, da so vaje namenjene simulaciji zasedbe koridorja Suwalki, ključnega in ranljivega območja ob meji med Poljsko in Litvo, ki vodi od Belorusije do ruske eksklave Kaliningrad.

Rusija je tovrstne pomisleke zavrnila in kritizirala Poljsko zaradi zaprtja meje z Belorusijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je posvaril pred morebitnimi skritimi nameni Rusije in dejal, da glavni pomen tovrstnih vaj "vsekakor ni obramba".

Wolfman
12. 09. 2025 10.26
+1
Pa dajte, zaustavie Putina če vam je to želja? Zanimivo je predvsem to, da žrtvovali pa ne bi nič, da bi se ŕešili Putina? Ljudje v EU živijo v sanjah!
1 0
Wolfan muca ne grize srebrni
12. 09. 2025 10.29
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.
0 0
2mt8
12. 09. 2025 10.24
-1
Srbi in skriti del slovenskih tranzicijskih levičarjev trdi, da je Rusija vojaško daleč najjača država na svetu.
0 1
anatomija
12. 09. 2025 10.13
+0
Rusi zopet provocirajo , potem bodo pa spet vse drugi krivi
1 1
Glavni_Baja
12. 09. 2025 10.19
📺😵🤯
0 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
12. 09. 2025 10.10
Ne razumem kako lahko večina sveta verjame temu malemu humoristu. Podpihuje sovraštvo
0 0
MathewM
12. 09. 2025 10.29
Saj mu ne, mali klovn pač igra po scenariju, ki so mu ga dali zahodni gospodarji. Od istih gospodarjev so kupljeni tudi EU politiki.
0 0
kr en33
12. 09. 2025 10.03
.. puntarji, nic drugega..
0 0
kr en33
12. 09. 2025 10.02
+1
vi ste cela agresija..
1 0
Glavni_Baja
12. 09. 2025 10.21
😂😅🤣😆👍👍👍😂😅🤣😆
0 0
