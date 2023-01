Rusija in Belorusija začenjata letalske vojaške vaje

Ruske in beloruske oborožene sile so začele skupne letalske vojaške vaje v Belorusiji, so sporočili v Minsku, kjer so zatrdili, da so vaje obrambne narave. Cilj vaj, ki bodo trajale do 1. februarja, je glede na uradne navedbe izboljšanje operativne združljivosti obeh vojsk.

"Danes se je začela skupna taktična letalska vaja, v kateri sodelujejo letalske enote Belorusije in Rusije, ki sestavljajo letalsko komponento regionalne skupine sil," je belorusko obrambno ministrstvo zapisalo v izjavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. Na obrambnem ministrstvu so poudarili, da so skupne rusko-beloruske taktične letalske vaje namenjene povečanju operativne združljivosti pri skupnem izpolnjevanju ciljev bojnega usposabljanja. icon-expand Ruska bojna letala SU-30 FOTO: Shutterstock "Na vajah naj bi vadili širok spekter ciljev, zlasti izvajanje zračnega izvidništva, izvajanje skupnih zračnih patrulj ob državni meji, zagotavljanje zračne podpore bojnim enotam, izkrcanje taktičnih napadalnih sil, dostavo tovora in evakuacijo poškodovancev," je ministrstvo zapisalo v izjavi. Enote ruskih letalskih sil so z namenom sodelovanja na vajah v Belorusijo prispele v minulih dneh, je še sporočilo ministrstvo, ki števila sodelujočih ruskih vojakov ni navedlo. Vaja poteka na vseh letališčih in poligonih zračnih sil in sil zračne obrambe beloruske vojske. Glavni cilj je po navedbah ministrstva izboljšanje operativne kompatibilnosti pri izvajanju nalog bojnega usposabljanja obeh vojsk. icon-expand Ruski predsednik Vladimir Putin in beloruski predsednik Aleksander Lukašenko FOTO: AP Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko, sicer tesen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je oktobra lani najavil vzpostavitev regionalne skupine oboroženih sil z Rusijo. Kmalu zatem je Moskva v Belorusijo napotila prve vojake, po navedbah oblasti v Minsku naj bi jih prišlo okoli devet tisoč. Sredi decembra se je Putin na svojem prvem obisku v Minsku po več letih srečal z Lukašenkom. To je sprožilo ugibanja, da naj bi skušal prepričati Lukašenka, da se vključi v vojno v Ukrajini. Hkrati pa so v Moskvi sporočili, da v Belorusiji potekajo skupne vojaške vaje ruskih in beloruskih sil.