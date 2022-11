Rusija in Kitajska onemogočili obsodbo Severne Koreje v Varnostnem svetu ZN

New York, 05.11.2022, 8:03 | Posodobljeno pred 10 minutami

Varnostni svet Združenih narodov tudi po devetem letošnjem zasedanju o Severni Koreji, ki po tekočem traku izvaja izstrelitve raket, ni sprejel nobenega ukrepa, ker sta to preprečili Kitajska in Rusija. Tri zahodne članice Varnostnega sveta so dejanja Pjongjanga obsodile ločeno. Enako je storilo deset nestalnih članic Varnostnega sveta.