Tujina

Rusija in Kitajska z vetom ustavili resolucijo ZN o Hormuški ožini

New York, 07. 04. 2026 20.38 pred 41 minutami 2 min branja 4

Avtor:
L.M. STA
Glasovanje ZN o resoluciji o Hormuški ožini

Rusija in Kitajska sta z vetom v Varnostnem svetu Združenih narodov preprečili sprejetje resolucije o Hormuški ožini, ki jo je predložil Bahrajn in ki države spodbuja k usklajevanju obrambnih prizadevanj za zagotavljanje varne plovbe v ožini.

Osnutek resolucije je prejel 11 glasov za, dva proti, dve državi pa sta se vzdržali, poroča AFP.

Zaradi pripomb nekaterih stalnih članic VS ZN je bila po več tednih pogajanj končna različica osnutka resolucije precej razvodenela. Omejeno je bilo predvsem besedilo, povezano z uporabo sile, saj so nekatere države zahtevale, da resolucija izrecno poudari obrambni značaj morebitnega posredovanja.

Zadnja različica osnutka tako države zgolj spodbuja, naj "usklajujejo prizadevanja obrambne narave, ki so sorazmerna z okoliščinami", da bi prispevale k zagotavljanju varne plovbe skozi ožino, navaja BBC.

FOTO: Profimedia

Končno besedilo je dodatno opustilo vsakršno sklicevanje na pooblastilo Varnostnega sveta za ukrepanje ter omejilo delovanje izključno na Hormuško ožino, medtem ko so prejšnji osnutki vključevali tudi sosednje vode, poroča Euronews.

Besedilo resolucije je med drugim zahtevalo, da Iran nemudoma preneha z napadi na trgovske in komercialne ladje ter z oviranjem svobode plovbe skozi Hormuško ožino, pa tudi z napadi na civilno infrastrukturo.

Hormuška ožina je pomembna svetovna pot za prevoz nafte in plina ter gnojil iz Perzijskega zaliva. Zaradi skoraj popolnega zaprtja ožine so cene energentov ter drugih dobrin in storitev od 28. februarja, ko sta ZDA in Izrael napadla Iran, po vsem svetu močno poskočile.

FOTO: Profimedia

Rusija in Kitajska sta veto vložili le nekaj ur pred iztekom ultimatuma Donalda Trumpa iranskim oblastem. Če Teheran zahtev ne bi upošteval, je Trump zagrozil z napadi na energetsko infrastrukturo in prometne povezave.

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzja in kitajski veleposlanik Fu Cong sta za zaostrovanje konflikta neposredno obtožila ZDA in Izrael ter poudarila, da je najnujnejša prednostna naloga takojšnja ustavitev vojaških operacij.

Hormuška ožina Rusija Kitajska Varnostni svet ZN veto

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

GLAVAČ
07. 04. 2026 21.14
Cel svet mora sankcionirati ameriko zaradi goriva in vojne.
Odgovori
+5
5 0
anatomija
07. 04. 2026 21.29
Naj pričnejo s sankcijami Kitajci , Indijci , Rusi potem pa bomo tudi v EU pričeli s pogovori o tem . In morda izbrali zaslužek s kršenjem sankcij , kot sdaj Indija in Kitajska
Odgovori
0 0
vlahov
07. 04. 2026 21.00
Hvala ZDA ...
Odgovori
-1
1 2
Mclaren
07. 04. 2026 21.24
Za drago gorivo.
Odgovori
+2
2 0
