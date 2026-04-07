Rusija in Kitajska z vetom ustavili resolucijo ZN o Hormuški ožini

Osnutek resolucije je prejel 11 glasov za, dva proti, dve državi pa sta se vzdržali, poroča AFP.

Zaradi pripomb nekaterih stalnih članic VS ZN je bila po več tednih pogajanj končna različica osnutka resolucije precej razvodenela. Omejeno je bilo predvsem besedilo, povezano z uporabo sile, saj so nekatere države zahtevale, da resolucija izrecno poudari obrambni značaj morebitnega posredovanja.

Zadnja različica osnutka tako države zgolj spodbuja, naj "usklajujejo prizadevanja obrambne narave, ki so sorazmerna z okoliščinami", da bi prispevale k zagotavljanju varne plovbe skozi ožino, navaja BBC.