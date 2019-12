Rusija in Ukrajina dosegli nov dogovor o dobavi ruskega plina v Evropo

Dogovor sta Moskva in Kijev dosegla po dolgotrajnih in zahtevnih pogajanjih tik pred današnjim iztekom roka. "Po petih dneh neprekinjenih bilateralnih pogovorov na Dunaju so sprejete končne odločitve in dosežen dogovor. Podpisan sporazum pomeni, da bo oskrba s plinom v Evropo prek Ukrajine potekala tudi po 31. decembru," je dejal izvršni direktor Gazproma Aleksej Miller.

"Ukrajina je podpisala petletni dogovor,"je na svojem profilu na Facebooku sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski . Ruski premier Dimitrij Medvedjev pa je v zapisu na svojem profilu na Facebooku dogovor označil kot kompromis in dodal, da so "rešili stare zamere".

V Bruslju uspešen zaključek pogajanj pozdravili

Približno 18 odstotkov letne porabe zemeljskega plina Evropske unije prihaja iz Rusije prek Ukrajine, kar je bil še dodaten pritisk za EU, ki je pomagala pri iskanju dogovora.

V Bruslju so uspešen zaključek pogajanj pozdravili. Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za energetiko,Maroš Šefčovič je dogovor označil kot "odlično novico za energetsko varnost Evrope"."Vse je nared za dobavo plina prek Ukrajine,"je dodal.

Lani je Gazprom Evropi dobavil 200,8 milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina. 40 odstotkov ga je dobavil prek Ukrajine, kar je tej državi prineslo okoli tri milijarde dolarjev (2,6 milijarde evrov).

Rusija medtem intenzivno gradi plinovod Severni tok 2, prek katerega namerava okrepiti dobavo plina v Nemčijo. Projektu ostro nasprotujejo ZDA, ki so napovedale tudi sankcije proti podjetjem in posameznikom, ki sodelujejo pri gradnji plinovodov Severni tok 2 in Turški tok. Slednji je v prvi fazi namenjen dobavi plina Turčiji in Bolgariji, v drugi pa južni in jugovzhodni Evropi.