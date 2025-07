Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade

icon-expand FOTO: AP

Po petkovih napadih na bolnišnico v Harkovu

Ukrajinske regije Dnipro, Harkov in Zaporožje so bile ponoči tarča ruskega obstreljevanja, so sporočile tamkajšnje lokalne oblasti. Župan mesta Dnipro Boris Filatov je dejal, da je bila v napadu na stanovanjski blok ubita ena oseba, in ljudi pozval k previdnosti. "Razumem, da ni dovolj zaklonišč, vendar moram povedati, da med obstreljevanjem absolutno ni priporočljivo ostati v zgornjih nadstropjih večnadstropnih stanovanjskih stavb – še posebej, če imajo te podzemne parkirne garaže," je Filatov napisal na omrežju Telegram. Župan Harkova Igor Terehov pa je sporočil, da je bilo mesto skoraj tri ure tarča neprekinjenega bombardiranja, pri čemer so Rusi po njegovih besedah uporabili vodene izstrelke, balistične rakete in drone ter poškodovali ali uničili več stanovanjskih stavb, skladišč in avtomobilov.

V regiji Zaporožje je po besedah guvernerja Ivana Fedorova po ruskih napadih z droni izbruhnilo več požarov, poročil o žrtvah pa ni bilo. V ruski obmejni regiji Rostov je po ukrajinskih napadih z droni prav tako izbruhnilo več požarov, ubita pa sta bila dva človeka, je na Telegramu sporočil predstavnik tamkajšnjih regionalnih oblasti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rusija in Ukrajina po nedavnih pogajanjih, ki niso prinesla konkretnih rezultatov, nadaljujeta vsakodnevne medsebojne zračne napade. Ruske sile si ob tem prizadevajo za napredovanje na več delih fronte na vzhodu Ukrajine.

Slovenija v Varnostnem svetu ZN pozvala k sprejetju resolucije za premirje v Ukrajini

Slovenija pozdravlja vsa diplomatska prizadevanja za pravičen in trajen mir v Ukrajini, vključno z zadnjim srečanjem delegacij obeh držav, ki je potekalo v sredo, je v petek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN, ki ga je pomagala sklicati Slovenija, povedal veleposlanik Samuel Žbogar. Pozval je k sprejetju resolucije o premirju. "Pozdravljamo sporazum o izmenjavi vojnih ujetnikov, vendar so rezultati prejšnjih in nedavnih pogovorov še vedno nezadostni. Namesto resničnih mirovnih pogovorov smo priča porastu proizvodnje dronov. Namesto spoštovanja mednarodnega prava se nabavlja vedno več orožja, tudi iz držav, ki so pod sankcijami ZN. Namesto ponovnega združevanja družin so ukrajinski otroci še naprej razseljeni in izgnani. Namesto premirja ukrajinska mesta še naprej gorijo," je dejal. "Nujno potrebujemo spremembo. Potrebujemo ukrepe, da preprečimo nadaljnje smrti civilistov in končno naredimo odločilni korak na poti k miru. Že mesece poslušamo prošnje za premirje v tej dvorani. Premalo je bilo doseženo. Preteklo je dovolj časa. Varnostni svet mora ukrepati. Potrebujemo resolucijo o premirju," je še povedal Žbogar.