Tujina

Rusija in Ukrajina pred napovedanim velikonočnim premirjem z novimi napadi

Kijev/Moskva, 11. 04. 2026 08.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Po napadu v kraju Sumi

Rusija in Ukrajina sta pred napovedanim velikonočnim premirjem, ki naj bi začelo veljati ob 15. uri, davi nadaljevali z medsebojnimi napadi z brezpilotnimi letalniki. V Odesi ob Črnem morju sta bili v ruskem napadu po navedbah ukrajinskih oblasti ubiti najmanj dve osebi.

Po napadu na Odeso tamkajšnje oblasti poročajo tudi o več poškodovanih stanovanjskih objektih, med drugim je bil poškodovan vrtec.

Iz mesta Sumi na severovzhodu Ukrajine poročajo o najmanj 17 ranjenih v ruskih napadih, v katerih so bili prav tako poškodovani stanovanjski objekti, vrtec in številni avtomobili, poroča dpa.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem davi sporočilo, da je ruska zračna obramba prestregla 99 ukrajinskih dronov. Pri tem ni posredovalo nobenih informacij o morebitnih žrtvah ali škodi.

Preberi še Putin in Zelenski z dogovorom o velikonočnem premirju

Med Rusijo in Ukrajino naj bi danes popoldne začelo veljati 32-urno premirje v času pravoslavnih velikonočnih praznikov, ki naj bi trajalo do konca nedelje. Velikonočno premirje je Ukrajina predlagala že minuli teden, ruski predsednik Vladimir Putin pa je v četrtek ruski vojski odredil, da med prazniki ustavi napade.

Med dosedanjimi prekinitvami ognja – lansko 30-urno med pravoslavno veliko nočjo in praznovanjem konca druge svetovne vojne v maju – sta se strani medsebojno obtoževali kršitev ter izkoriščanja prekinitve za prerazporeditev vojakov in oskrbo enot.

Cesarski pingvin razglašen za ogroženo vrsto

Imena za "aprilčke", ki jih predlaga numerologinja
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Takrat lahko posumite, da je otrok alergičen
Je med nosečnostjo varno voziti kolo?
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
Dnevni horoskop: Strelci hrepenijo po svobodi, ribe bodo zasanjane
Karlo o trenutku, ko je vedel, da je Kaja tista prava zanj
Krema za oči: nujnost ali marketinški trik?
Zakaj tako paše, ko 'pokamo' vrat in členke, in kdaj je to nevarno
Ponavljanje obrokov lahko pomaga pri hujšanju, kaže raziskava
Cvetni prah ne bo nikamor izginil, sezona je vedno daljša. Kako se zaščititi?
Pijača, ki jo pijemo vsak dan, dokazano slabša spanec in anksioznost
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Ta domača sladica navdušuje: priprava je presenetljivo preprosta
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Creed 2
Sanjski moški
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
