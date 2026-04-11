Rusija in Ukrajina pred napovedanim velikonočnim premirjem z novimi napadi

Po napadu na Odeso tamkajšnje oblasti poročajo tudi o več poškodovanih stanovanjskih objektih, med drugim je bil poškodovan vrtec.
Iz mesta Sumi na severovzhodu Ukrajine poročajo o najmanj 17 ranjenih v ruskih napadih, v katerih so bili prav tako poškodovani stanovanjski objekti, vrtec in številni avtomobili, poroča dpa.
Rusko obrambno ministrstvo je medtem davi sporočilo, da je ruska zračna obramba prestregla 99 ukrajinskih dronov. Pri tem ni posredovalo nobenih informacij o morebitnih žrtvah ali škodi.
Med Rusijo in Ukrajino naj bi danes popoldne začelo veljati 32-urno premirje v času pravoslavnih velikonočnih praznikov, ki naj bi trajalo do konca nedelje. Velikonočno premirje je Ukrajina predlagala že minuli teden, ruski predsednik Vladimir Putin pa je v četrtek ruski vojski odredil, da med prazniki ustavi napade.
Med dosedanjimi prekinitvami ognja – lansko 30-urno med pravoslavno veliko nočjo in praznovanjem konca druge svetovne vojne v maju – sta se strani medsebojno obtoževali kršitev ter izkoriščanja prekinitve za prerazporeditev vojakov in oskrbo enot.