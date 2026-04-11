Rusija in Ukrajina pred napovedanim velikonočnim premirjem z novimi napadi

Po napadu na Odeso tamkajšnje oblasti poročajo tudi o več poškodovanih stanovanjskih objektih, med drugim je bil poškodovan vrtec.

Iz mesta Sumi na severovzhodu Ukrajine poročajo o najmanj 17 ranjenih v ruskih napadih, v katerih so bili prav tako poškodovani stanovanjski objekti, vrtec in številni avtomobili, poroča dpa.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem davi sporočilo, da je ruska zračna obramba prestregla 99 ukrajinskih dronov. Pri tem ni posredovalo nobenih informacij o morebitnih žrtvah ali škodi.