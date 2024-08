Ukrajinci na dan neodvisnosti napadli rusko skladišče streliva

V ruskem bombnem napadu na mesto Kostjantinivka na vzhodu Ukrajine je umrlo pet ljudi, je sporočilo ukrajinsko tožilstvo. Kijev je medtem po lastnih navedbah izvedel napad na rusko skladišče streliva v regiji Voronež v Rusiji. Sicer pa sta Rusija in Ukrajina sporočili, da sta si izmenjali po 115 vojnih ujetnikov. Obe državi sta se zahvalili Združenim arabskim emiratom, ki so sporočili, da so posredovali pri dogovoru o izmenjavi zapornikov.