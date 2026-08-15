Rusija in Ukrajina z medsebojnimi napadi

V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jadralnimi bombami in topništvom je v regiji Dnipropetrovsk nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane tri osebe.

Ukrajinski predsednik Zelenski je na družbenem omrežju Facebook danes sporočil, da je ukrajinska vojska izvedla napade na več ciljev v Rusiji, med drugim na pomembno podjetje ruske vesoljske agencije Roskozmos, vojaško letališče Savaslejka, kjer so nameščeni ruski nosilci raket, in naftni objekt v Ust-Lugi.

Po njegovih navedbah so ukrajinske sile zadele stavbo podjetja Progres, ki je del Roskozmosa in med drugim proizvaja elektronsko opremo. Napad je označil za pomemben dosežek v vojni z Rusijo.

Ruske oblasti medtem poročajo o obsežnih ukrajinskih napadih z droni. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba ponoči nad ozemljem države in priključenim polotokom Krim prestregla 598 ukrajinskih dronov.