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Rusija in Ukrajina z novimi silovitimi napadi: na tisoče dronov in raket

Moskva/Kijev, 17. 08. 2026 09.37 pred 26 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Ukrajinski raketometi napadajo ruske položaje

Ukrajinski raketni napadi na regijo Belgorod so terjali življenja šestih ljudi, še štirje pa so bili ranjeni. Med slednjimi je tudi 14-letni otrok, je sporočil vršilec dolžnosti guvernerja regije Alexander Šuvajev. Napade je okrepila tudi Rusija, večkrat so napadli ukrajinsko energetsko družbo Naftogaz. Medtem bi lahko Evropska unija jeseni razširila seznam sankcioniranih ruskih subjektov, proti katerim veljajo sankcije zaradi vojne v Ukrajini.

Najnovejši ukrajinski napad pa je povzročil požar v stavbi, poškodovani so bili avtomobili v vasi Koloskovo v okrožju Valujski, ki leži blizu rusko-ukrajinske meje, je povedal Alexander Šuvajev. Ranjenega otroka so odpeljali v bolnišnico, še dvema poškodovanima pa so nudili zdravniško pomoč, je dodal.

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Ukrajina je sicer že v soboto zvečer izvedla obsežen napad na moskovsko regijo, izstrelili so več kot 600 dronov. Ruske oblasti so napad označile za "največji" v letošnjem letu, piše BBC.

V napadih v soboto zvečer je bilo v ruski jugozahodni regiji Rostov ubitih pet ljudi, je sporočil tamkajšnji guverner. Oblasti so sporočile, da je bila v napadu na civilni avtobus v Belgorodu ubita ženska, v napadu z brezpilotnim letalnikom v moskovski regiji pa je umrl 83-letni moški.

Preberi še Velik ukrajinski napad na Moskvo: izstrelili več kot 600 dronov

Zadet je bil tudi skladiščni objekt ruskega spletnega trgovca Wildberries. Ukrajina je od julija podjetje, ki ga pogosto primerjajo z rusko različico Amazona, večkrat napadla. Ukrajinsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bilo z najnovejšim napadom "onesposobljenih" sedem od desetih največjih logističnih centrov podjetja Wildberries.

Tudi Rusija je okrepila raketne napade. Ukrajinska energetska družba Naftogaz je sporočila, da je Rusija v zadnjem tednu 13-krat napadla njene objekte. V ruskih napadih na Ukrajino v soboto zvečer sta po navedbah oblasti v regiji Zaporožje umrla moški in ženska, potem ko je vodena letalska bomba zadela zasebno hišo. V napadih po državi je bilo ubitih še pet ljudi.

Rusija je sporočila, da so bili njeni sobotni večerni napadi na Kijev usmerjeni na objekt podjetja FirePoint, kjer izdelujejo dele za ukrajinske rakete Flamingo, ter na tovarno, ki proizvaja komponente za drone.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je bilo ta teden napadenih 13 regij, Rusija pa je po njegovih besedah izstrelila več kot 1550 dronov, skoraj 1560 vodenih letalskih bomb in 62 raket. Obe strani druga drugo obtožujeta napadov na civiliste.

Se bo število sankcioniranih ruskih objektov povečalo?

"Za jesen predlagam najobsežnejši seznam sankcij od začetka vojne. (...) Ko bodo sankcije sprejete, se bo skupno število sankcioniranih ruskih subjektov povečalo za tretjino," je za omenjeni časnik povedala Kallas.

Ob tem je obsodila vse pogostejše ruske raketne napade na ukrajinsko civilno infrastrukturo in ocenila, da je za končanje vojne treba okrepiti pritisk na Moskvo, poročajo tuje tiskovne agencije.

EU je od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 sprejela 21 svežnjev sankcij proti Rusiji. Zadnjega je sprejela konec julija, ta je med drugim posegel v ruski finančni in energetski sektor. Sankcije so doslej zajele okoli 3000 posameznikov in subjektov, po navedbah Kallas pa so Rusiji odvzele že več kot tisoč milijard evrov.

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