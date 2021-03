Italijanskega častnika ujeli med predajo tajnih dokumentov ruskemu diplomatu

Italijanska notranja obveščevalna služba AISI je ob podpori generalštaba vojske izvedla operacijo, v okviru katere so v torek zvečer med izmenjavo tajnih dokumentov v zameno za večjo vsoto denarja ujeli kapitana fregate italijanske mornarice ter Rusa, sicer pripadnika ruskih oboroženih sil, ki pa je bil stacioniran na veleposlaništvu v Italiji.

Častnika so po poročanju AP že aretirali. Pridržali so tudi Rusa, a njegov položaj zaradi diplomatskega statusa še obravnavajo. Rusko veleposlaništvo v Rimu je potrdilo pridržanje njihovega zaposlenega, domnevnega vohunjenja in izmenjave pa niso komentirali.

Italijansko zunanje ministrstvo pa je na zagovor že poklicalo ruskega veleposlanika Sergeja Razova.