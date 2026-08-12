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Rusija izpustila 32-letnega nekdanjega ameriškega marinca

Moskva/Washington, 12. 08. 2026 09.35 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
N.V.
Robert Gilman prispel v ZDA

Rusija je izpustila nekdanjega ameriškega marinca, ki je bil v zaporu od leta 2022, potem ko ga je Vladimir Putin pomilostil iz zdravstvenih razlogov. Po več letih v zaporu naj bi bil 32-letnik v skoraj katatoničnem stanju.

32-letni Robert Gilman, sicer učitelj angleščine, je kratek čas služil pri ameriških marincih, leta 2022 pa je potoval z vlakom po Rusiji. V južnem ruskem mestu Voronež so ga aretirali, ker naj bi pijan brcnil policista. 

Obsojen je bil na štiri leta in pol zaporne kazni, čeprav je njegova družina ves čas zanikala obtožbe o napadu, piše Guardian.

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Njegov oče Vladimir Gilman, ki se je iz Rusije preselil v Massachusetts, je v članku, objavljenem oktobra 2024 v časniku The Boston Globe, zapisal, da je njegov sin v času dogodka zbolel in je policista brcnil po nesreči.

V zadnjem času pa naj bi Gilman hudo zbolel, njegovo zdravstveno stanje pa je z dneva v dan hujše. Bela hiša in ameriško zunanje ministrstvo sta Moskvo pozvala, naj ga izpusti, da bi lahko v ZDA prejel ustrezno zdravljenje.

Eric Lebson, glavni strateg organizacije Global Reach, ki zastopa Gilmanovo družino, je prejšnji teden za Reuters povedal, da so ga konec junija iz zaporniške bolnišnice premestili na psihiatrični oddelek civilne urgentne bolnišnice. Takrat naj bi bil v stanju, podobnem katatoniji, zdravniki pa so njegovo stanje ocenili kot disociativni stupor.

Kmalu po tem je ameriški predsednik Donald Trump povedal, da je govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, kar naj bi privedlo do Gilmanove izpustitve.

"Ponosno sporočam, da se ameriški državljan Robert Gilman, nekdanji pripadnik ameriških marincev, vrača DOMOV!" je Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Kot je dodal, naj bi Putin pristal, da ga izpusti iz humanitarnih razlogov.

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Gilmana so z Rusije na letalu ameriškega zunanjega ministrstva peljali na letališče v Washingtonu, ob prihodu pa naj bi ga pričakala ameriški odposlanec Steve Witkoff in Sebastian Gorka, namestnik pomočnika Trumpa.

Kljub poročilom, da je v zelo slabem, katatoničnem stanju, pa je uradnik, ki je govoril z Gilmanom, povedal, da je ta hodil in se pogovarjal. "Glede na vse okoliščine se zdi, da je v dobrem stanju," je potrdil.

Zelo nenavadno je tudi, da Rusija izpusti zaprtega ameriškega državljana, ne da bi v zameno dosegla izpustitev katerega od svojih državljanov, vendar Trump zagotavlja, da niso zahtevali nikogar.

Odločitev o izpustitvi Gilmana bi lahko bil tudi znak, da si Moskva želi izboljšati odnose s Trumpovo administracijo, piše Guardian. To se dogaja po več tednih, v katerih se je zdelo, da je ameriški predsednik zavzel bolj podporno stališče do Ukrajine.

Kmalu po Trumpovi vrnitvi v Belo hišo je Washington dosegel izpustitev ameriškega učitelja Marca Fogla iz ruskega zapora. V zameno so ZDA izpustile ruskega državljana, ki je bil v ZDA zaprt zaradi pranja denarja. Gilman je bil eden od najmanj desetih Američanov, za katere je bilo znano, da so bili zaprti v Rusiji.

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KOMENTARJI11

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Minifa
12. 08. 2026 11.46
Humani RUSI za razliko od pokvarjenih UKRAJINCEV..
Odgovori
0 0
HitraVeverca
12. 08. 2026 11.36
Res je veličastni marinec, niti 8 mescev ni odslužil.. torej pomeni da ni bil niti na eni misiji.. dajte no..
Odgovori
-2
0 2
300 let do specialista
12. 08. 2026 11.26
Kdaj pa ZDA spustijo vse "teroriste" iz Guantanama?
Odgovori
-1
1 2
izRODEk
12. 08. 2026 11.00
V ZDA prejel ustrezno zdravljenje? Hja, če ima denar. V Rusiji je zastonj. Sicer pa papak, če je brcnil policista v tuji državi, kaj bi ga morali: pobožati in ga pocartati? Dober Američan je mrtev Američan!
Odgovori
+0
2 2
Actual Asparagus
12. 08. 2026 11.07
prvai vzdevek si si nadel .
Odgovori
+2
3 1
anon789
12. 08. 2026 10.40
Problem bo imel sedaj, ker bodo mislili, da je ruski vohun.
Odgovori
-2
1 3
server
12. 08. 2026 10.35
A mi kdo, prosim, razloži, kaj je 'katatonično stanje'. Nismo vsi tako razgledani kot je tale novinar/prevajalec.
Odgovori
-1
1 2
ALEX0000
12. 08. 2026 10.39
google.com
Odgovori
+2
3 1
Actual Asparagus
12. 08. 2026 11.10
Katatonično stanje , tukaj je primer iz S Koreje. Otto Warmbier se je 13. junija 2017 iz Severne Koreje vrnil v Združene države Amerike v katatoniji podobnem stanju, ki so ga ameriški zdravniki opisali kot »stanje budnosti brez odzivnosti« oziroma trajen vegetativni stan. Zaradi hude anoksične poškodbe možganov je utrpel obsežno izgubo možganskega tkiva in šest dni pozneje, 19. junija 2017, umrl.
Odgovori
+1
1 0
petb
12. 08. 2026 10.28
Še sreča, da je to bilo v Rusiji. V ZDA bi ICE Rusa preprosto ustrelil na licu mesta.
Odgovori
+2
4 2
Actual Asparagus
12. 08. 2026 11.11
ali si bednik, ali pa imaš kvocient enakovreden zraku na prostem (poleti kakopak)
Odgovori
+0
1 1
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