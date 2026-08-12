Rusija izpustila 32-letnega nekdanjega ameriškega marinca

32-letni Robert Gilman, sicer učitelj angleščine, je kratek čas služil pri ameriških marincih, leta 2022 pa je potoval z vlakom po Rusiji. V južnem ruskem mestu Voronež so ga aretirali, ker naj bi pijan brcnil policista. Obsojen je bil na štiri leta in pol zaporne kazni, čeprav je njegova družina ves čas zanikala obtožbe o napadu, piše Guardian.

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Njegov oče Vladimir Gilman, ki se je iz Rusije preselil v Massachusetts, je v članku, objavljenem oktobra 2024 v časniku The Boston Globe, zapisal, da je njegov sin v času dogodka zbolel in je policista brcnil po nesreči. V zadnjem času pa naj bi Gilman hudo zbolel, njegovo zdravstveno stanje pa je z dneva v dan hujše. Bela hiša in ameriško zunanje ministrstvo sta Moskvo pozvala, naj ga izpusti, da bi lahko v ZDA prejel ustrezno zdravljenje. Eric Lebson, glavni strateg organizacije Global Reach, ki zastopa Gilmanovo družino, je prejšnji teden za Reuters povedal, da so ga konec junija iz zaporniške bolnišnice premestili na psihiatrični oddelek civilne urgentne bolnišnice. Takrat naj bi bil v stanju, podobnem katatoniji, zdravniki pa so njegovo stanje ocenili kot disociativni stupor. Kmalu po tem je ameriški predsednik Donald Trump povedal, da je govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, kar naj bi privedlo do Gilmanove izpustitve. "Ponosno sporočam, da se ameriški državljan Robert Gilman, nekdanji pripadnik ameriških marincev, vrača DOMOV!" je Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Kot je dodal, naj bi Putin pristal, da ga izpusti iz humanitarnih razlogov.