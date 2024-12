Rusija izstrelila več kot 100 dronov, ena smrtna žrtev in več poškodovanih

V mestu Ternopil, ki se nahaja več kot 360 kilometrov zahodno od prestolnice, je umrl 45-letni moški, medtem ko so še tri stanovalce stavbe odpeljali v bolnišnico, je sporočila policija. Kot so dodali, je po napadu izbruhnil požar, v katerem je bilo poškodovanih približno 20 stanovanj in bližnja izobraževalna ustanova.

Po njihovih navedbah so sistemi zračne obrambe sestrelili 52 dronov, med drugim nad kijevsko regijo, kjer je bilo slišati več eksplozij. 50 brezpilotnikov je izginilo z radarja in so jih verjetno onesposobili z elektronskimi obrambnimi sistemi.

Rusija in Ukrajina sta v zadnjih tednih okrepili čezmejne napade z droni in raketami. Ukrajina je nedavno na Rusijo izstrelila ameriške in britanske rakete dolgega dosega, Moskva pa je v odgovor nad ukrajinsko mesto Dnipro izstrelila novo vrsto balistične rakete.