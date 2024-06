Zelenski po raketnih napadih: Bolnišnice in šole opremite s sončnimi paneli

Ukrajinsko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je bila v napadih poškodovana oprema v objektih podjetja Ukrenergo v Zaporožju in Lvovu. Dodalo je, da sta bila v Zaporožju ranjena dva zaposlena, ki so ju prepeljali v bolnišnico.

Po navedbah ministrstva gre za osmi obsežen ruski napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo v zadnjih treh mesecih. Pred tem so o večjem napadu poročali v noči na četrtek, ko je bila poškodovana ena izmed elektrarn, sedem ljudi pa je bilo ranjenih.

Rusija je v več kot dveh letih vojne v Ukrajini z raketami in brezpilotnimi letalniki ohromila ukrajinske zmogljivosti za proizvodnjo električne energije in prisilila Kijev, da uvede redukcije elektrike in uvozi zaloge iz Evropske unije.

Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je bila v ruskih napadih doslej uničena polovica ukrajinskih energetskih zmogljivosti. Zelenski je ta teden dejal, da morajo biti vse bolnišnice in šole v Ukrajini čim prej opremljene s sončnimi paneli. "Storili bomo vse, da se ruski poskusi izsiljevanja glede ogrevanja in elektrike ne bodo izšli," je dejal v četrtek.