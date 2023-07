Rusija izvedla vojaško vajo v Črnem morju, obstreljevali Odeso

Ruska črnomorska flota je "izvedla vajo s pravim strelivom na bojnem poligonu v severozahodnem delu Črnega morja," je na Telegramu zapisalo rusko obrambno ministrstvo. Dodali so, da so v vojaški vaji sodelovale tudi zračne sile.

Oblasti v Kremlju so pred tem v sredo razglasile, da so "določena območja v mednarodnih vodah severozahodnega in jugovzhodnega dela Črnega morja začasno nevarna za plovbo". Opozorili so tudi na tveganja pri vzpostavljanju transportnih poti prek Črnega morja brez sodelovanja Moskve.