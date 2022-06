Rusija je odprla prvi avtocestni most s Kitajsko

Rusija in Kitajska sta uradno odprli prvi avtocestni most med državama. Kilometrski most čez reko Amur povezuje skrajno vzhodno rusko mesto Blagoveščenk z mestom Heihe na severu Kitajske. V luči vojne v Ukrajini in napetosti z Zahodom je most postal simbol za vse večjo usmerjenost Moskve proti Vzhodu.

Gradnja mostu se je začela leta 2016, končala pa se je pred dvema letoma, vendar je bilo njegovo odprtje preloženo zaradi pandemije covida-19. Most ima dva prometna pasova, po uradnih podatkih pa je stal približno 328 milijonov dolarjev (310,2 milijona evrov). "Prepričan sem, da bo ta most postal vizitka mest Blagoveščenk in Heihe," je na otvoritveni slovesnosti dejal guverner vzhodne ruske regije Amur Vasilij Orlov. icon-expand Avtocestni most med Rusijo in Kitajsko. FOTO: AP V luči vojne v Ukrajini in napetosti z Zahodom je most za Rusijo postal velik simbol povezovanja s Kitajsko. "Vsak dan govorimo o obratu Rusije proti vzhodu, vendar ne smemo dovoliti, da bi bil ta obrat zgolj retoričen," je dejal podpredsednik ruske vlade Jurij Trutnev. Trenutno je zaradi kitajske strategije ničelne tolerance do covida-19 prehod možen le za tovorni promet. Ob polni zmogljivosti pa naj bi most vsak dan prečkalo 630 tovornjakov, 164 avtobusov in 68 avtomobilov. Trgovina med Rusijo in Kitajsko, ki imata 4250 kilometrov dolgo mejo, cveti že od normalizacije odnosov konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Veliko oviro pri trgovinskih odnosih pa sicer predstavlja pomanjkljiva prometna infrastruktura v regiji. Pred postavitvijo mostu je transport med mestoma potekal s čolni, splavi, plavajočimi mostovi in čez poledenelo vodno površino.