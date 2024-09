'Rusija je pripravljena na arktično vojno z Natom'

"Vidimo, da Nato krepi vaje v bližini Arktike," je po poročanju ruskih državnih medijev dejal Sergej Lavrov. "Naša država je popolnoma pripravljena braniti svoje interese vojaško, politično in z vidika obrambnih tehnologij," je dodal.

Arktika je najsevernejša točka na Zemlji in vključuje ozemlje, ki pripada osmim državam: Norveški, Švedski, Finski, Danski, Kanadi, ZDA, Islandiji in Rusiji. Vse, razen Rusije, so članice Nata. Finska se je Natu pridružila aprila lani kot odgovor na rusko invazijo na Ukrajino, Švedska pa ji je sledila marca letos in postala 32. članica zavezništva.

Kljub temu je Lavrov opozoril, da "Arktika ni ozemlje Severnoatlantskega zavezništva," in dejal, da imajo tam interese tudi druge, nearktične države, kot sta Kitajska in Indija. Eden od najvišjih moskovskih diplomatov je lani dejal, da bi Finska "prva trpela posledice", če bi izbruhnila vojna med Natom in Rusijo, izpostavlja Politico.

Po ruski invaziji na Ukrajino so druge članice Arktičnega sveta bojkotirale rusko sodelovanje v medvladni organizaciji arktičnih držav, zaradi česar je Rusija ustavila redna letna plačila. Pozneje so se sicer nekatere oblike sodelovanja obnovile, poroča časnik.

Nato prestregel šest ruskih letal nad Baltikom

Nekaj sto kilometrov južneje so Natova lovska letala Eurofighter pospremila šest ruskih nazaj v ruski zračni prostor. Latvijsko ministrstvo za obrambo je v nedeljo sporočilo, da so ruska letala letela z izključenimi transpoderji. Latvijski zračni prostor ni bil kršen, so dodali.

Nemške zračne sile so v soboto ločeno sporočile, da so identificirale pet ruskih letal, ki so letela nad Baltskim morjem, in jim v spremstvo napotile nemške lovce. Incidenti na območju sicer niso redkost. V začetku tega meseca je latvijsko obrambno ministrstvo sporočilo, da je ruski dron strmoglavil v regiji Rēzekne na vzhodu države, pri čemer je letel skozi Belorusijo. Latvija je o incidentu obvestila zvezo Nato.

Ruski brezpilotni letalniki so v zadnjih nekaj mesecih večkrat vstopili tudi na romunsko ozemlje, medtem ko so poskušali doseči cilje v regiji Odesa in, kot kaže, poskušali zaobiti protiletalsko obrambo.