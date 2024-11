Rusija je Severni Koreji v zameno za vojake poslala orožje?

"Ugotovljena je bila dobava opreme in protiletalskih raket Severni Koreji za okrepitev ranljivega sistema zračne obrambe Pjongjanga," je pojasnil južnokorejski svetovalec za nacionalno varnost Shin Won-sik v pogovoru za južnokorejsko zasebno televizijo SBS.

Severna Koreja poleg vojaške iz Rusije prejema tudi gospodarsko podporo. Nevladna raziskovalna organizacija s sedežem v Veliki Britaniji Open Source Centre je ločenem sporočilu navedla, da Pjongjang iz Rusije dobiva pošiljke nafte.

Iz satelitskih posnetkov je razvidno, da je več kot deset severnokorejskih tankerjev v zadnjih osmih mesecih opravilo 43 potovanj do naftnih terminalov v ruskih pristaniščih, poroča britanski BBC in navaja zunanjega ministra Davida Lammyja, ki je dejal, da je bila nafta plačilo za orožje in vojake, ki jih je Pjongjang poslal v podporo ruskim silam v regiji Kursk.