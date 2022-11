'Rusija je za nas stalen in zanesljiv partner'

"To ni obdobje vojne," je dejal Jaishankar in ponovil besede indijskega premierja Narendre Modija, ki jih je septembra izrekel ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. "Indija zato močno zagovarja vrnitev k dialogu in diplomaciji," je dodal.

Indija v zadnjem času kupuje tudi večje količine ruske nafte, New Delhi pa se zanaša na Moskvo pri dobavi vojaške opreme in rezervnih delov. Po besedah ruskega zunanjega ministra želita Rusija in Indija tesneje sodelovati še na področju jedrske energije in potovanj v vesolje, navaja dpa.

Lavrov je ob tem po navedbah ruske tiskovne agencije Tass omenil skupno uporabo severne morske poti, ki se razteza ob severnih obalah Rusije, in morskih nahajališč nafte in plina. Dejal je tudi, da opaža povišan interes številnih držav za pridružitev skupini gospodarstev v razvoju Brics, v kateri so trenutno Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika.