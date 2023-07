Rusija je začasno odstopila od sporazuma o izvozu žita

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova pa je dejala, da je Rusija o odločitvi danes že obvestila Ukrajino, pa tudi Turčijo in Združene narode, ki so julija lani sodelovali pri pogajanjih za sklenitev sporazuma.

Pobuda za črnomorsko žito, ki je bila prvič podpisana julija 2022, je bila sklenjena za ublažitev svetovne krize s hrano, ki se je še poslabšala zaradi ruskega vdora v sosednjo državo. Rusija in Ukrajina sta med največjimi izvoznicami žita na svetu, zaradi njunega spora in ruske blokade ukrajinskih črnomorskih pristanišč pa so se cene hrane dvignile po vsem svetu.

Moskva se sicer pritožuje, da je v revne države prišlo premalo žita. Vendar pa so ZN trdili, da je sporazum tem državam koristil, saj je pomagal znižati cene hrane za več kot 20 odstotkov na svetovni ravni. Svetovni program za hrano je v Afganistan, Sudan, Džibuti, Etiopijo, Kenijo, Somalijo in Jemen poslal približno 725.000 ton ukrajinske pšenice za boj proti lakoti. Organizacija je sporočila, da je bilo na podlagi dogovora do zdaj žito dobavljeno v 45 držav na treh celinah - 46 odstotkov v Azijo, 40 odstotkov v Zahodno Evropo, 12 odstotkov v Afriko in 1 odstotek v Vzhodno Evropo.

Za ruski izvoz hrane in gnojil sicer ne veljajo zahodne sankcije, uvedene po invaziji na Ukrajino, vendar Moskva trdi, da so omejitve glede plačil, logistike in zavarovanja predstavljale oviro za pošiljke.