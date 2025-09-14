Rusija kaže svojo moč: v dosegu raket Iskander šest držav članic Nata

Posnetek razkriva, da je Rusija ob avtocesti v kaliningrajski regiji, blizu meje s Poljsko, namestila taktični raketni sistem Iskander – enega ključnih orožij ruske kopenske vojske. S te razdalje bi rakete lahko zadele šest članic Nata: Poljsko, Latvijo, Litvo, Estonijo, Švedsko in Nemčijo.

Dva lanserja sistema Iskander so opazili na avtocesti E28, severno od naselja Kudrjavcevo v kaliningrajski regiji. Gre za strateško prometnico, ki povezuje Berlin z Minskom. Videoposnetek je na družbenem omrežju X objavil Anton Geraščenko, svetovalec ukrajinskega ministrstva za notranje zadeve, s pripisom, da gre za demonstracijo moči proti Natu.

V dosegu šest držav članic Nata

Taktični raketni sistem Iskander so začeli uporabljati leta 2000 in velja za enega ključnih orožij ruskih raketnih sil. Izstreljuje lahko tako balistične kot manevrirne rakete in je zasnovan za napade na pomembne cilje globoko na sovražnikovem ozemlju, kot so poveljniška mesta, skladišča, letališča, sistemi zračne obrambe in drugi infrastrukturni objekti. Nameščen je na mobilni platformi s kolesi, kar mu omogoča hitro spreminjanje položajev in otežuje njegovo zaznavanje. Zaradi sposobnosti manevriranja in uporabe lažnih ciljev se lahko izogne tudi protiraketni obrambi.

Doseg sistema je odvisen od vrste rakete: balistične rakete imajo doseg do 500 kilometrov, medtem ko lahko manevrirni izstrelki po nekaterih ocenah premagajo razdalje tudi več kot 1500 kilometrov, poroča RBC-Ukraine. Analitiki ugotavljajo, da to pomeni, da lahko Iskanderji iz kaliningrajske regije dosežejo območja Poljske, Litve, Latvije, Estonije, dele Nemčije in južne Švedske.

Razkazovanje mišic ali del vojaških vaj?

Rusko ministrstvo za obrambo namestitve Iskanderjev v Kaliningradu ni uradno potrdilo, vendar nekatera poročila kažejo, da gre za del velikih vojaških vaj Zapad-2025, ki jih Rusija v teh dneh izvaja skupaj z Belorusijo. V prvi fazi vaje sile simulirajo odbijanje napada na Rusijo in Belorusijo, druga faza pa je namenjena "obnovi ozemeljske celovitosti zvezne države in uničenju sovražnika, vključno s sodelovanjem sil prijateljskih držav".

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da vaje, vključno s tistimi v bližini poljske meje, "niso usmerjene proti nobeni drugi državi". Vaje so se začele le dva dni po tem, ko je Poljska s podporo zaveznikov Nata sestrelila več ruskih brezpilotnih letal, ki so vstopila v njen zračni prostor. Zahodne države so incident interpretirale kot namerno provokacijo Moskve in preizkus pripravljenosti Nata, Rusija pa je zanikala, da je nameravala napasti cilje na Poljskem.