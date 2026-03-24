Rusija krepi pritisk: droni v Belorusiji, na vzhodu nova ofenziva

Zelenski, ki je v zadnjih mesecih večkrat svaril pred vse večjo vpletenostjo Belorusije v rusko vojno proti Ukrajini, je v objavi na omrežju X dodal, da je vodji obveščevalne službe naročil, naj ga obvešča o vseh ruskih načrtih in njihovih namerah. Beloruska pomoč Rusiji v zdaj že štiri leta trajajoči vojni je precej okrepila škodo v Ukrajini, je dodal Zelenski v svojem večernem videonagovoru. "Naša obveščevalna služba ima informacije, da Rusija namerava še naprej izkoriščati ozemlje Belorusije in začasno zasedeno ukrajinsko ozemlje za gradnjo nadzornih postaj za drone," je opozoril. "Na to bomo odgovorili. In odziv bo čutiti."

Spomladanska ofenziva

Ruske sile so sicer začele spomladansko ofenzivo na vzhodu Ukrajine, poročajo ukrajinska vojska in analitiki, potem ko so bili opaženi ruski tanki in oklepna vozila. Napad dobiva nov zagon, medtem ko ukrajinski predsednik pravi, da ima "zelo slab občutek", glede posledic konflikta v Iranu za njegovo državo, poroča CNN. "Vidite, da se naša diplomatska srečanja, tristranska srečanja, neprestano prestavljajo. Razlog je en sam: vojna v Iranu," je v nedeljskem intervjuju za BBC povedal Zelenski. "Putin bo hotel dolgo vojno. Za Putina je dolga vojna v Iranu prednost." Naraščajoče cene nafte in ukinitev ameriških sankcij na nekatero rusko surovo nafto namreč koristijo ruskemu gospodarstvu.

In v tem času, ko so vse oči uprte v Bližnji vzhod, Rusija vse bolj stopnjuje svoje napade. Kot je povedal tudi poveljnik ukrajinske vojske Oleksander Sirski, je "ruski agresor okrepil pritisk vzdolž fronte". "Že več dni zapored število bojnih spopadov presega 200," je pojasnil, pri čemer je trdil, da Rusi izgubijo več kot 1000 vojakov na dan. "Na vseh sektorjih opažamo aktivno premikanje enot, okrepljeno artilerijo, taktično letalstvo in množično uporabo brezpilotnih letal, kar kaže, da se ruska vojska pripravlja na nadaljnjo ofenzivo," je v soboto za ukrajinsko televizijo Suspilne povedal Dmitro Zaporožec iz 11. korpusa ukrajinske vojske. Eno od žarišč ruskih napadov je mesto Liman v Donecku, ki leži na robu tako imenovanega ukrajinskega utrjenega pasu v regiji in je ključno oporišče, ki varuje večje mesto Slovjansk. Tretji korpus ukrajinske vojske je v soboto sporočil, da so Rusi na tem območju uporabili skoraj 30 oklepnih vozil in več kot 500 pehotnih vojakov. A ruski "napadi so bili odbiti na vseh frontah," je dejal poveljnik korpusa, brigadni general Andrij Biletski. V Inštitutu za proučevanje vojne (ISW) obstajajo znaki, da ruske sile načrtujejo okrepljene kopenske operacije proti drugim delom utrjenega pasu južneje, vključno z mestoma Kramatorsk in Kostjantinivka, ki sta ključni obrambni vozlišči za Ukrajino. Po navedbah 11. korpusa ukrajinske vojske so Rusi v smeri Kramatorska pripeljali oklepna in motorizirana vozila ter podvojili uporabo artilerije in taktičnega letalstva. Ukrajinske sile so vzdolž večjega dela fronte številčno močno v manjšini in so zelo odvisne od dronov za razbijanje ruskih napadov. ISW ocenjuje, da bo Rusija letos sicer morda dosegla nekatere taktične pridobitve v Donecku, vendar se zdi malo verjetno, da bi zavzela utrjeni pas. Ruske enote v tem območju opisuje kot izčrpane, slabo usposobljene in preveč razpotegnjene.

Ruske sile so osnovno usposabljanje za osebje, vključeno v kopenske napade, skrajšale z enega meseca na en teden, verjetno zaradi hudih izgub, je povedal Maksim Bilousov, tiskovni predstavnik ene od ukrajinskih enot na vzhodu. Ukrajinske sile nadzorujejo tudi višje terene vzhodno od Slovjanska.

Ukrajina napadla rusko naftno vozlišče

Ukrajina je napadla največje zahodnoevropsko izvozno terminalsko pristanišče v poskusu, da bi Moskvi okrnila nepričakovane dobičke od naraščajočih svetovnih cen nafte. Droni so poleteli proti pristanišču Primorsk na Baltskem morju, ki dnevno izvozi milijon sodov surove nafte in služi kot vozlišče za "senčno floto" tankerjev. Satelitski posnetki so po zadetkih več rezervoarjev za gorivo pokazali ogromen požar in gosto zaveso dima nad objektom v bližini Finske, 920 kilometrov od ukrajinske meje. Primorsk so Ukrajinci sicer napadli že septembra, a najnovejši napad kaže, da so tokrat uporabili novo orožje in sicer manevrirno raketo zemlja-zemlja Flamingo z bojno glavo 1150 kilogramov.

