Po odpovedi motorjev letalo zasilno pristalo sredi Sibirije, vsi potniki preživeli

Letalo Antonov An-28 družbe Siberian Light Aviation je letelo iz mesta Kedrovij v Tomsk, ko je nenadoma izginilo z radarjev. Oblasti so sprožile iskalno akcijo, z reševalnimi helikopterji so letalo kasneje našli. Zasilno je pristalo sredi polja v Sibiriji.

Letalo so po poročanju Moscow Times reševalci našli 155 kilometrov od Tomska. Vseh 18 potnikov ter članov posadke jo je odneslo zgolj z modricami in odrgninami. Najhuje je poškodovan pilot Anatolij Pritkov, ki si je zlomil nogo. Zaradi uspelega pristanka pa je v ruskih medijih že postal heroj. Vse so nato s helikopterjem prepeljali v Tomsk, kjer so jih pričakali zdravniki.

Fotografije na družbenih omrežjih prikazujejo, da je letalo pristalo obrnjeno na streho, sprednji del pa je skoraj popolnoma uničen.