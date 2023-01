Rusija: Maščevali smo se za napad v Makijevki, Ukrajina: Še ena ruska propaganda

"V odgovor na zločinski napad režima v Kijevu v prvih minutah novega leta so ruske sile izvedle povračilno operacijo," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, ki ni navedlo, kdaj se je napad zgodil, zapisali so le, da so napadli dve vojašnici.

Ukrajinske lokalne oblasti so poročale, da je minulo noč na Kramatorsk padlo sedem raket, dve pa na sosednje mesto Kostiantinovka. Vodja urada ukrajinskega predsednika Kirilo Timošenko je sporočil, da je bila v teh napadih ena oseba ubita, osem pa ranjenih. Tarča naj bi bili izobraževalna ustanova, industrijsko poslopje in garaža.

"Nazaj domov smo pripeljali ljudi, ki so bili zajeti v jedrski elektrarni Černobil, naše branilce iz Mariupolja, naše fante z območja Bahmuta v regiji Doneck (...) in iz drugih regij," je sporočil vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak .

Ruske sile so po ukrajinskih navedbah napadle tudi mesto Zaporožje in vasi v regiji Dnipropetrovsk, pa tudi mesto Harkov, kjer je v napadih umrla ena oseba.

Medtem so iz ruskega obrambnega ministrstva sporočili, da je Ukrajina izpustila 50 ruskih vojakov, ki jim je "v ujetništvu grozila smrtna nevarnost". Dodali so, da so vojake že prepeljali v Moskvo na zdravljenje in rehabilitacijo.

Rusija in Ukrajina sicer redno izmenjujeta ujetnike. To je edino področje, na katerem še vedno poteka dialog med sprtima stranema, medtem ko so pogajanja na drugih ravneh zastala. Pred današnjo je do zadnje izmenjave prišlo na predvečer novega leta, ko se je domov vrnilo 140 ukrajinskih vojakov v zameno za 82 ruskih.