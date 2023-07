'Rusija mora nehati skrivati tiste, ki so prispevali k sestrelitvi malezijskega letala'

Ob tem je ponovno izrazil polno podporo vsem prizadevanjem za ugotovitev resnice. "EU pričakuje, da bo Rusija sprejela svojo odgovornost ter v celoti sodelovala pri prizadevanjih za iskanje resnice, pravice in odgovornosti za žrtve in njihove bližnje sorodnike," je še dodal.

Tudi avstralska zunanja ministrica Penny Wong je Moskvo pozvala k prevzemu odgovornosti za sestrelitev letala, poroča španska tiskovna agencija EFE.

"Rusija mora prevzeti odgovornost za vlogo, ki jo je odigrala v tem grozljivem nasilnem dejanju, ter prenehati skrivati tiste, ki so prispevali k sestrelitvi letala in umoru vseh na krovu," je dejala.

Letalo družbe Malaysia Airlines na poti iz Amsterdama v Kuala Lumpur so sestrelili leta 2014 nad Donbasom, kjer so takrat potekali intenzivni spopadi med ukrajinskimi in proruskimi separatističnimi silami. Umrlo je vseh 283 potnikov in 15 članov posadke na krovu.