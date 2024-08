Rusija na pomoč Iranu z naprednim sistemom zračne obrambe

Rusija se je odzvala na prošnjo Teherana in Iranu začela dobavljati napredno opremo za zračno obrambo in radarje, New York Times navaja neimenovanega iranskega uradnika. Podrobnosti še niso znane.

Pezeškjan pa je srečanje izkoristil za vnovično obsodbo "kriminalnih dejanj" Izraela v Gazi in atentata na Hanijo. V obeh primerih, je poudaril, gre za jasen primer kršenja vseh mednarodnih zakonov in predpisov.

Spomnimo. Razmere na Bližnjem vzhodu so se zaostrile po uboju Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov šiitskega gibanja Hezbolah Fuada Šukra v Bejrutu. Iran in njegovi zavezniki, vključno s Hezbolahom, so zagrozili z odzivom. Teheran sicer vztraja, da ne želi stopnjevati napetosti v regiji, a meni, da je kaznovanje Izraela nujno za preprečevanje nadaljnje nestabilnosti.