Rusija načrtuje skoraj 30-odstotno povečanje obrambnih izdatkov

Okoli 40 odstotkov predlaganega proračuna predstavljajo izdatki za obrambo in varnost, pri čemer bi obrambni izdatki prihodnje leto znašali 134 milijard evrov. S tem bi Moskva lahko namenila dodatna sredstva za financiranje vojne v Ukrajini.

Obrambni izdatki sicer ne vključujejo vseh sredstev, ki jih Rusija namenja za vojno v Ukrajini. Ti namreč vključujejo tudi izdatke, ki jih Moskva označuje kot "notranja varnost" oziroma kot "strogo zaupno".

Preden so ruske oblasti v obravnavo v dumo poslale predlog proračuna, so poleg večjih izdatkov za obrambo napovedovale tudi povečanje naložb in socialnih izdatkov. Vendar predlog, ki so ga danes podprli poslanci, kaže, da so obrambni izdatki izrinili izdatke za druga področja. Druga obravnava predloga bo 14. novembra.