Rusija nad Črnim morjem prestregla britanski bojni letali

"Ko sta se ruski bojni letali približali, sta se tuji vojaški letali obrnili in se oddaljili od ruske meje," je pojasnilo ministrstvo in dodalo, da je britanski bojni letali typhoon spremljalo tudi izvidniško letalo RC-135.

Do podobnih incidentov je v preteklosti že prišlo. Maja je Rusija nad Baltsko morje poslala bojno letalo Su-27 in prestregla dve Natovi letali, nemško patruljno letalo P-3C Orion in protipodmorniško patruljno letalo Atlantique 2 francoske mornarice. Letali naj bi po mnenju Moskve poskušali kršiti njen zračni prostor, vendar ju je ruski lovec uspešno odvrnil.

Tudi aprila je rusko bojno letalo spremljalo nemško vojaško letalo nad Baltskim morjem, medtem ko so Natovi lovci istega meseca nad Baltikom prestregli tri ruska bojna letala.