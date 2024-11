Rusija nad Dnipro z interkontinentalno balistično raketo?

Na spletu so se že pojavili posnetki domnevnega napada z medcelinsko balistično raketo, ki so ji, kot kaže, sledile še druge balistične rakete. Rusija naj bi uporabila raketo RS-26 Rubež. O možnosti njene uporabe so v sredo na podlagi virov iz ameriške administracije poročali nekateri zahodni mediji.

Raketa, ki ima doseg okrog 5800 kilometrov, lahko nosi tako termonuklearno (MIRV) kot konvencionalno bojno glavo (MaRV). Prav tako lahko ponese visokohipersonični sistem avangard, ki naj bi dosegal do 33-kratno hitrost zvoka. Po posnetku sodeč je raketa ob vstopu v atmosfero razpadla v več snopov bojnih glav, kar je značilno za medcelinske balistične rakete tega tipa.

Gre za dodatno eskalacijo vojne, potem ko so zahodne države – ZDA, Velika Britanija in Francija – Ukrajini dovolile napasti cilje znotraj Rusije z raketami dolgega dosega, kot so ATACMS, Storm Shadow in Scalp. Ruski predsednik Vladimir Putin je septembra napovedal, da bi takšno dovoljenje pomenilo neposredno sodelovanje zahodnih držav v vojni proti Rusiji, ta pa da se bo temu primerno odzvala. Nemčija je že pred tem odklonila dobavo raket Taurus, kancler Olaf Scholz pa je to argumentiral s tem, da bi to pomenilo neposredno vpletenost Nemčije v vojno, česar si v Berlinu ne želijo.

Rusija je nato sprejela novo jedrsko doktrino, v skladu s katero sedaj dovoljuje uporabo jedrskega orožja tudi proti nejedrski sil, če tej pri ogrožanju ruskih nacionalnih interesov odkrito pomagajo druge jedrske sile. Uporaba medcelinske balistične rakete (sicer brez jedrske bojne glave) bi lahko bila signal v tej smeri.