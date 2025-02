'Rekordni' napad: Rusija nad Ukrajino izstrelila 267 dronov

Med njimi jih je 138 prestregla zračna obramba, 119 pa se jih je "izgubilo", ne da bi povzročili škodo, je Ignat zapisal v objavi na Facebooku.

Ni sporočil, kaj se je zgodilo s preostalimi desetimi droni. V ločeni izjavi ukrajinskih oboroženih sil na Telegramu pa je navedeno, da je bilo v napadu prizadetih več regij, vključno s prestolnico Kijev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ruskem zračnem napadu je pred tem v soboto zvečer v mestu Krivoj Rog v osrednjem delu Ukrajine umrla ena oseba, še pet pa je bilo ranjenih, so danes sporočile regionalne oblasti. Dve osebi sta bili ubiti tudi v regiji Herson na jugu države.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v današnji izjavi po nočnih napadih sporočil, da je Rusija ta teden nad cilje v Ukrajini izstrelila skoraj 1150 brezpilotnikov, več kot 1400 vodenih bomb in 35 raket.

Ob tem se je zahvalil ukrajinskim branilcem, vojski, gasilcem, reševalcem, policistom in vsem drugim, ki rešujejo življenja Ukrajincev.

"Narediti moramo vse, kar je mogoče, da bi v Ukrajini vzpostavili trajen in pravičen mir. To je mogoče doseči z enotnostjo vseh partnerjev - potrebujemo moč celotne Evrope, moč Amerike, moč vseh, ki si prizadevajo za trajni mir. Zahvaljujem se vsem našim partnerjem, ki nam pomagajo in to razumejo," je še dodal Zelenski.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je ruska vojska ponoči prestregla 20 ukrajinskih dronov.

V ruskem zračnem napadu je pred tem v soboto zvečer v mestu Krivoj Rog v osrednjem delu Ukrajine umrla ena oseba, še pet pa je bilo ranjenih, so danes sporočile regionalne oblasti.

Spopadi med Rusijo in Ukrajino se tako nadaljujejo, medtem ko bodo v ponedeljek minila tri leta od začetka ruske invazije. Vojna v Ukrajini je zahtevala grozovit človeški davek in povzročila humanitarno krizo. Z menjavo oblasti v ZDA so se okrepila prizadevanja za končanje vojne, zaradi nove retorike ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa pa tako Ukrajino kot Evropo skrbi, da bosta izvzeti iz pogajanj.