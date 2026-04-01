Rusija naj bi nadzorovala celotno ukrajinsko regijo Lugansk

Ruske oblasti v Lugansku so že lansko poletje trdile, da so v celoti prevzele nadzor nad regijo. A z zemljevidov ukrajinskih vojaških opazovalcev je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa razvidno, da je delček regije v okolici vasi Novojehorivka pod ukrajinskim nadzorom.

Nadzor nad večjim delom regije so že leta 2014 prevzeli proruski separatisti, Rusija pa je nato nekaj dni pred napadom na Ukrajino februarja 2022 priznala neodvisnost samooklicanih republik Lugansk in Doneck ter vanju napotila vojsko, ki naj bi tam skrbela za mir. Mednarodna skupnost neodvisnosti republik ni priznala.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek v govoru ob obletnici grozodejstev v Buči dejal, da Rusija v roku dveh mesecev pričakuje umik ukrajinskih sil iz Donbasa, območja, ki združuje regiji Doneck in Lugansk. V nasprotnem primeru naj bi Rusija zavzela Donbas in zaostrila pogoje za sklenitev mirovnega dogovora, je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform še povedal Zelenski.

A tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je po navedbah Tass danes sporočil, da ne gre za dva meseca, temveč da bi Zelenski moral že danes sprejeti odločitev o umiku ukrajinske vojske iz Donbasa, povzema dpa. Po njegovih besedah bi predsednik Ukrajine na ta način prispeval h koncu "vroče faze" vojne.