Tujina

Rusija naj bi nadzorovala celotno ukrajinsko regijo Lugansk

Moskva, 01. 04. 2026 17.20 pred 27 dnevi 1 min branja 106

Avtor:
Ne.M. STA
Ruska tankovska posadka v republiki Lugansk

Rusko ministrstvo za obrambo je zatrdilo, da so ruske sile prevzele nadzor nad celotno regijo Lugansk na vzhodu Ukrajine. Kot je sporočilo po navedbah ruske tiskovne agencije Tass, so njihove sile zaključile "osvobajanje Luganske ljudske republike", kot Moskva imenuje regijo. Ukrajina navedb Moskve še ni komentirala.

Ruske oblasti v Lugansku so že lansko poletje trdile, da so v celoti prevzele nadzor nad regijo. A z zemljevidov ukrajinskih vojaških opazovalcev je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa razvidno, da je delček regije v okolici vasi Novojehorivka pod ukrajinskim nadzorom.

FOTO: Profimedia

Nadzor nad večjim delom regije so že leta 2014 prevzeli proruski separatisti, Rusija pa je nato nekaj dni pred napadom na Ukrajino februarja 2022 priznala neodvisnost samooklicanih republik Lugansk in Doneck ter vanju napotila vojsko, ki naj bi tam skrbela za mir. Mednarodna skupnost neodvisnosti republik ni priznala.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek v govoru ob obletnici grozodejstev v Buči dejal, da Rusija v roku dveh mesecev pričakuje umik ukrajinskih sil iz Donbasa, območja, ki združuje regiji Doneck in Lugansk. V nasprotnem primeru naj bi Rusija zavzela Donbas in zaostrila pogoje za sklenitev mirovnega dogovora, je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform še povedal Zelenski.

A tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je po navedbah Tass danes sporočil, da ne gre za dva meseca, temveč da bi Zelenski moral že danes sprejeti odločitev o umiku ukrajinske vojske iz Donbasa, povzema dpa. Po njegovih besedah bi predsednik Ukrajine na ta način prispeval h koncu "vroče faze" vojne.

KOMENTARJI106

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
02. 04. 2026 08.28
Zadnja in kljucna varovalka - ATOM.
Odgovori
-2
1 3
Samo navijač
02. 04. 2026 08.27
Ukrajina je umetna tvorba. Zadnji cas da Rusi to avtonomno pokrajino, spet prevzamejo pod svojo kontrolo. Zahod se je zmotil, ko je misli da si bo preko UA zgradil neko odskočno fesko za unicenje Rusije. Njihova zabloda ,ko so mislili kako se bodo dokopali do zastonj energentov.
Odgovori
+2
4 2
anatomija
02. 04. 2026 11.03
Tudi Italija je nastala  šele 1870 . Pred tem so se prebivalci polotoka predstavili kot Firenčani, Benečani, Neapeljčani, Sicilijanci, Lombardci. In še veliko je takih držav ki so nastale v prejšnjem stoletju predtem pa so bile del določenih monarhuj . Hrvaška , Makedonija . Slovenija , Slovaška,  Beorusija ...... še nekaj bi jih našel v Evropi in ogromno po celem svetu  boš sedaj trdil da vsi ti nimajo pravice do obstoja
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
02. 04. 2026 08.26
Naj se spravijo nazaj v ruske stepe. Kaj tem ni jasno?
Odgovori
-1
2 3
Petur
01. 04. 2026 21.11
še tako naprej in bo nadziral celo ukraino..bolje kot da jo zeleni poseli z njegovimi ki ne bodo imeli tam doli niti ene strehe..pa tudi s fonderco so v žlahtni...
Odgovori
+5
7 2
FIRBCA
01. 04. 2026 21.09
leta 2014 so se rusi potegnili iz ukrajine prevzela je Francija nadzor nad ukrajino in kaj se dogajalo od leta 2014 v teh dveh pokrajinah, ko so se odcepile od ukrajine seveda ukrajina jih nipriznala ostali pa. Rusi ko bodo dobili mir v teh regijah bo konec vojne. Al zelenski sodeluje z rusi da nas bodo zadolzili ko neprestano zakladaamo zelenega. Tu je mal ze cudno.
Odgovori
-2
3 5
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 21.12
Francija je "prevzela nadzor nad Ukrajino"? In ti,...kaj kadiš danes? hahahahahaha... In mimogrede, NIČ se ni odcepilo od Ukrajine,... to imate norci samo dan norcev,... vse leto,... vsak dan,... in v vsakem blicu.🤣🤣🤣
Odgovori
-3
6 9
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 20.57
Putler gre po poti Miloševića... vse tako kaže. To so ti - narodi pobrateni v zločinu. Zato je pred 14 dnevi mrknil in ga ni nikjer videti. Očitno se skriva po bunkerjih. Usoda zločincev ...
Odgovori
-1
12 13
300 let do specialista
01. 04. 2026 20.59
A bodo tudi njega morali ubiti kot Miloševića, ker mu ničesar ne bodo mogli dokazati?
Odgovori
-8
5 13
MladInPerspektiven
01. 04. 2026 21.10
@Zmaga - žel poglej svojega Zelenskega sam sedaj pripomore da z njegovim orožjem umirajo drugje otroci in ostali. Zato boste zgubili ogromno podpore poštenih ljudi. Kovati dobiček a pri tebi divja vojna se vam ne bo OBRESTVOVALA, moje podpore in ogromno drugih ste ZGUBILI
Odgovori
+8
10 2
MladInPerspektiven
01. 04. 2026 21.10
🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂 ubili morilca MILOŠEVIČA hahahah ta pa je nova SRBSKA ŠALA a ne
Odgovori
+3
5 2
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 21.14
A ničesar mu niso dokazali? Aja, kar za brez veze in brez dokazov so ga zaprli?! Ajejej,... kaj se to dogaja po svetu... A vidiš še kakšne druge čudne stvari, npr. leteče slone? Samo vprašam za prjatla...
Odgovori
-6
1 7
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 21.49
Jasno je, da bi vsak umsko zdrav predsednik poskušal čim bolj vnovčiti svoje ukrajinske veščine in znanje, saj vojna še ni končana, je pa zelo draga. In, če njihovo znanje potrebujejo v drugih delih sveta, toliko bolje! In NI Zelenski oz. Ukrajina kriva, da v vojnah umirajo otroci, nekateri imate res popolnoma zgrešene pojme. Najprej si razjasni osnovne pojme - KDO, KJE, KDAJ, ZAKAJ,...itd. Tudi izguba tvoje podpore ne igra nobene zveze, sorry. Vojna v Ukrajini oz. njen konec bo namreč močno vplival na celo Evropo. In že samo to mora biti Evropejcem zadostna spodbuda, da nas to zelo zanima. Pravzaprav bolj kot vojne na drugih kontinentih. Žal tako je.
Odgovori
-2
1 3
300 let do specialista
01. 04. 2026 20.57
Rusiji ne more nihče nič, tega se je brezzobi tiger morda naučil, Rusija ima vse za samooskrbo, EU brezzobi pa samo črke na papirju, ki prenaša vse "evropske "vrednote""!😂😂😂😂
Odgovori
+3
12 9
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 21.59
hahahaha,... pa ti res živiš v nekih vzporednih vesoljih... Tako butastih idej najbrž niti na blicu ne prodajajo. 🤣🤣🤣 "mosskoviji ne more nihče nič",... je tako butasta izjava, da je za v anale. Nedvomno kaže na tisto srbjansko folkloro: "lako ćemo...". Če bi bil vsaj malo razgledan in bi vsaj malo pogledal resne medije bi vedel, da v mosskoviji nič več ni tako kot je bilo. In začelo se je zelo težko obdobje, kjer ljudje tudi stradajo. Malo si poglej slike - na pločnikih prodajajo vse, kar se prodati da, da dobijo vsaj nekaj malega za hrano. In ko že blebetaš o "samooskrbnosti", daj no ti brihta navedi V ČEM SO SAMOOSKRBNI??? Niti krompirja nimajo, a razumeš to?! V čem so samooskrbni? V izdelavi babušk? Enim vam res ni pomoči. In mimogrede, danes ni slabo samo po vaseh (ali si vedel, da jim oblasti pod pretvezo širjenja neke bolezni med govedino, le to nezakonito odvzemajo in pobijajo. Nisi vedel? Skratka, pozna se tudi že v mestih - odklop interneta bo marsikoga prikrajšala za zaslužek, cene gredo zdaj pa tudi že v mestih kar konkretno gor. Skratka, ne nabijaj neumnosti. Ali pa si morda hotel biti duhovit za 1. april? No, ni ti uspelo.
Odgovori
-2
1 3
periot22
01. 04. 2026 20.40
Pravilno
Odgovori
+1
9 8
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 20.37
Aha,... no, zdaj je jasno od kod ideje russofilićev, da mosskovija zmaguje.🤣🤣🤣 Putler na vse pretege pritiska na riđota, ta pa teži Zelenskemu, naj kar preda Donbas, in bo zadeva zaključena.🤣🤣🤣 Pa četudi ga mosskvići sploh niso zavzeli. Tako hudo potrebujejo vsaj eno "dobro novico", pa četudi je laž. Slišati je, da mosskovija že lep čas ni napredovala, in si je Ukrajina celo povrnila nekaj ozemlja. Njihovi droni so postali tako uspešni, da ga ni mosskvića, ki bi se lahko izmuznil preko frontne linije. Živ pač ne.
Odgovori
-6
11 17
marmilan
01. 04. 2026 21.26
fuj zeleni, živela Rusija🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
Pfolca
01. 04. 2026 20.20
Anatomija je za 1.april sestavil zlepljenko izjave Vlada Kremeljskega leta 2004 v Moskvi, no prvinsko se pa članek bere takole ” Rusija nima pomislekov glede širitve Nata z vidika zagotavljanja varnosti, vendar bo Rusija ustrezno organizirala svojo vojaško politiko v povezavi z bližanjem Nata svojim mejam, je po pogovorih z nemškim zveznim kanclerjem Gerhardom Schroederjem sporočil predsednik Vladimir Putin”, laž edino orodje Janževcev, ki pa deluje tudi brez uma
Odgovori
-5
5 10
ActiveS
01. 04. 2026 20.21
🤣
Odgovori
-5
4 9
markan3
01. 04. 2026 20.25
ste kdaj pomislili, zakaj @anatomija take 🧨🧨🧨😁
Odgovori
-3
6 9
anatomija
01. 04. 2026 20.18
Nafta ima Rekordne cene Rusi pa uničeno 90 % infrastrukture za izvoz nafte . Ukrajinci so poskrbeli da imajo Rusi najmanj koristi od visokih cen
Odgovori
-5
11 16
ActiveS
01. 04. 2026 20.18
To si spet bral v nekem domačem mediju? 🤣🤣🤣
Odgovori
+4
15 11
JAZsemTI
01. 04. 2026 20.21
Tisto malo Ukrajincev, ki jih je ostalo se več nima s čim boriti🤔
Odgovori
+0
11 11
markan3
01. 04. 2026 20.26
liter mleka, jajca 3, da trebuh se smeji , @anatomija
Odgovori
-4
6 10
300 let do specialista
01. 04. 2026 20.56
O ti revež zaplankani! Rusi te lahko kupi pa še pol EU satanistične.
Odgovori
-3
7 10
jung
01. 04. 2026 20.18
Verjetno je res 1 aprilska, saj so komentarji dovoljeni.
Odgovori
+2
6 4
jedupančpil
01. 04. 2026 20.12
bla bla
Odgovori
-3
1 4
markan3
01. 04. 2026 20.14
🤙🤘
Odgovori
-5
3 8
murate
01. 04. 2026 20.10
Zna bit tole 1.aprila
Odgovori
-2
3 5
ActiveS
01. 04. 2026 20.02
Za 1000 umrlih ukrajincev 14 umrlih Rusov... Vmes pa še več plačancev Kolumbije, Brazilije, Poljske, Estonije, male britanije, ZDA, Nemčije, Danske vrnjenih v krstah... 👏
Odgovori
-2
10 12
Nace Štremljasti
01. 04. 2026 20.02
SLAVA RUSIJI,TER NJENI VOJSKI,mi ki živimo v demokraciji lahko podpiramo katerega hočemo ane
Odgovori
+6
18 12
ActiveS
01. 04. 2026 20.07
Slava korajžni in herojski vojski Ruske federacije
Odgovori
+2
13 11
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 20.54
Slava vajinim dohtarjem, če to uspejo pozdraviti. Drugače pa tu, v EU ne maramo izdajalcev in balkanerskih domobrancev. Samo povem.
Odgovori
+2
9 7
JAZsemTI
01. 04. 2026 20.02
Od leta 2008 (Nato - Bukarešta) so zahodnjaki vlekli Ukrajino v svoj pakt. Putin je takrat dal jasno vedeti, da se to ne bo zgodilo. NATO je zagotavljal 100% podporo. Večinsko ruski vzhod Ukrajine je po državnem udaru leta 2014 dal vedeti, da hoče vsaj avtonomijo. Ukrajinci pa so nad njih poslali svoje ultrase in z novimi zakoni omejevali ruski jezik, institucije, spreminjali celo imena krajev in silili rusko prebivalstvo, da se prešalta v ukrajinsko pravoslavno cerkev. Na Krimu je bil referendum, ki se ga iz principa ne bo priznalo, ker to našim ne paše nasprotno od Kosova, kjer so brez referenduma dobili vse blagoslove. In 8 let so Ukrajinci pošiljali svojo vojsko lomastit v Donbas in Lugansk. Vsak je podpiral svoje. NATO ukrajinske ultrase in Putin separatiste. Ker zahodnim novinarjem ni bilo dovoljeno javljanje in raziskovanje seveda ne bomo izvedeli vseh (grozo)dejstev a Rusi so se borili kot levi. Vmes so potekale mrzlične priprave za vstop Ukrajine v NATO. Koliko denarja se je steklo na račune ukrajinskih liderjev bomo morda tudi kdaj izvedeli. Ko je Putin naskočil Ukrajino je računal na to, da se bodo odrekli NATO paktu in začeli razmišljati o predlagani nevtralnosti. In do tega bi prišlo, da ni Boris Johnson tega prepovedal na pogajanjih v Ankari. Rusi so se umaknili in zagnali flajšmašino, ko počasi in temeljito melje in grice meter po meter. Medtem je amerikancem zmanjkalo časa in volje, ker jim je Beni že zaukazal “randi” z Iranom in EU je pred bankrotom saj je brez surovin in sredstev. Ukrajina pa praktično brez vojske saj je vse natrenirano pomrlo, sposobno pa zbežalo. Komu zvoni?!
Odgovori
-3
10 13
ActiveS
01. 04. 2026 20.05
Zahodnim degenerikom zvoni...pa nič zato, peljejo EU v največjo revščino, NATO pa v razpad...
Odgovori
-1
9 10
anatomija
01. 04. 2026 20.06
Putinova izjava z dne 8. aprila 2004, ko je v Moskvi pozdravil generalnega sekretarja Nata. Takrat je ruski voditelj dejal: »Vsaka država ima pravico izbrati možnost, ki se ji zdi najučinkovitejša za zagotavljanje lastne varnosti.« Putin je še izrazil upanje, da bo širitev Nata »okrepila zaupanje v Evropi in po vsem svetu«.
Odgovori
+4
11 7
JAZsemTI
01. 04. 2026 20.12
Putin je celo predlagal članstvo Rusije v NATO a to bi pomenilo, da je Rusija zaveznik, ki se ga ne maltretira. Seveda so Putina zavrnili, ker je bil plan rušenje Rusije ker so hoteli kaos kot za časa Jelcina, ko se je lahko kradlo vsevprek…
Odgovori
-6
5 11
ActiveS
01. 04. 2026 20.14
Bush je leta 2008 napovedal vstop Gruzije in Ukrajine v NATO. EU voditelji so 🐑 ki slepo sledijo ZDA, to si spregledal. Slabo si ocenil ukrajinsko fronto, dnevno umre 2500 vojakov, 300 placancev in 80 instruktorjev NATO. Kolektivna varnost je kolektivna nevarnost saj so politiki nesposobni da bi se zmenili česarkoli v zvezi... Btw: narkomanski je oropal EU, Madžarska, Slovaška in Češka že izvajajo sankcije zoper Ukrajine...zeljotu se slabo piše...
Odgovori
-6
6 12
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 20.46
hahahahaha,... pa je res dan norcev,... po vaših komentarjih sodeč. Nekaj časa krulite, da je NATO problem, ... potem, da NATO ni problem,... zberite se že, siromaki. Pa malce manj prebirajte blic, morda si prihranite kakšno mentalno okužbo.🤣🤣🤣 In ti, bipolarni,... a mogoče poznaš zgodovino NATA, ... zakaj je sploh nastal, itd.? Če boš kaj več prebral o tem, ti potem ne bo treba tule pisariti skrajno bedastih in jokajočih komentarjev v stilu - mosskoviji niso dovolili v NATO. Počasi se boste otroci že morali sprijazniti, da je vaš zločinski idol putler izgubil vojno,... in spravil vašo "bratsko" mosskovijo na kolena. Vse čestitke! 👏👏👏 Tridnevna specijalna vojna operacija se počasi končuje.
Odgovori
+5
11 6
Zmaga Ukrajini
01. 04. 2026 20.51
In še "dodatek" - res samo še težki idio_i lahko nabijajo, kako se "NATO širi" in tule nabijajo o "velikih teorijah zarote", ki naj bi jih pripravljal "zahod". Pa je resnica precej bolj preprosta - vsakič, ko je mosskovija (oz. SZ) propadla, razpadla, se reformirala,... so nekatere bližnje države TEKLE v NATO. Prav nikogar ni NATO prosil, naj se mu pridruži. NIKOLI IN NIKDAR! Države so si SAME PRIZADEVALE ZA VSTOP V TO OBRAMBNO ZAVEZNIŠTVO. Vem, vam tiste krivine med ušesi ne dovoljujejo dojeti tega preprostega dejstva, vendar to ne pomeni, da ne obstaja. Treba bo pač samo malce zgodovine prebrat. Pa ne tako selektivno in iz blica, kot to počnete vi. In za tega besnega aligatorčka še mini info - svet že kar lep čas VE, da je mosskovija v Ukrajini pustila 1,3 milijona življenj svojih vojakov,... zdaj pa razmišljaj, če imaš s čim.
Odgovori
+5
9 4
Rudi Dolenc
01. 04. 2026 20.01
Bolj se bližamo neki resnici, začuda, da lahko tudi komentiramo. Če ne bi bilo zgrešene politike EU in nepoznavanja zgodovine vzhodnega dela Ukrajine, te vojne ne bi bilo nikoli treba, samo spoštovati sporazume Minsk 1 in Minsk 2, enega dneva bo morala zgodovina na odgovornost poklicati liderje EU in Ukrajine, ki so pripeljale do nesmiselnega trpljenja enega in drugega naroda
Odgovori
-1
7 8
anatomija
01. 04. 2026 20.10
v Minsku ni bilo nobenih sporazumov. To je bil samo papir , ki pa bi postal sporazum , če bi bil razumno napisan in posledično tudi podpisan . Če bi Putin spoštoval podpisan sporazum iz Budimpešte , minskih papirjev in nesprejemljivih zahtev Putina sploh ne bi bilo
Odgovori
-1
8 9
ActiveS
01. 04. 2026 20.18
Ti si bil pr mizi, veš vse podrobnosti? 🤣🤣🤣
Odgovori
+0
9 9
Odisej25
01. 04. 2026 19.56
Podžupan Buče Taras Šapravski je na obisku v Ljubljani najprej ipisal dejanja, ki naj bi jih Rusi storili. Je pa povedal ekaj bolj pomembnega. Povedal je: "Civilisti so bili brez kakršnegakoli orožja, a so si pripravili molotovke in z golimi rokami začeli ustavljati veliko vojaško kolono vozil. Uničiti jim je uspelo tri bojna vozila," Po sprejetem vojaškem pravu in konencijah ima vsaka napadena vojska, tudi, če jo napadejo civilisti vso pravico odgovoriti in se braniti. kaj naredijo vojaki, ki se miroljubno umikajo, pa jih civilisti napadejo, uničijo 3 vozila in pri tem ubijejo kdo ve koliko vojakov? Jasno je: odgovorijo s streljanjem, da si omogočiko umik.
Odgovori
-3
7 10
Pikopiko
01. 04. 2026 19.54
To so že lani pa ni bilo res tako kot sedaj ni res.
Odgovori
+7
9 2
markan3
01. 04. 2026 19.58
kaj piješ, maister 😁
Odgovori
-6
2 8
bibaleze
