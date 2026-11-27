Nemški mediji NDR, WDR in Süddeutsche Zeitung so ob sklicevanju na ocene zahodnih obveščevalnih služb poročali, da je bil satelit z jedrsko zmogljivostjo Sputnik-S sestavljen že pred nekaj leti in da se trenutno nahaja v okolici Moskve. Po navedbah virov bi ga Rusija lahko izstrelila še letos. Tiskovni predstavnik nemške vlade je dejal, da poročila obveščevalnih služb jemljejo "zelo resno".

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je dejala, da so ruske dejavnosti v vesolju izključno miroljubne in ne predstavljajo grožnje nobeni državi. S tem je zanikala poročanje nekaterih nemških medijev.

Kakšne posledice bi imela eksplozija?

V vesolju ni atmosfere, zato ob jedrski eksploziji ne nastane značilni gobasti oblak. Energija se namesto tega sprosti v obliki sevanja. Eksplozija bi bila še posebej uničujoča v nizki Zemljini orbiti, torej do približno 1.900 kilometrov nad površjem, kjer deluje večina satelitov, poroča Guardian. Astrofizik Jonathan McDowell, častni profesor na Centru za vesoljske raziskave Univerze Durham v Združenem kraljestvu, za Guardian pojasnjuje, da bi imela takšna eksplozija predvsem dva ključna učinka. Vsi sateliti, ki bi bili v neposrednem vidnem polju eksplozije, bi bili izpostavljeni močnemu rentgenskemu in drugemu sevanju, kar bi jih lahko onesposobilo ali poškodovalo tudi na razdalji več tisoč kilometrov. Delci sevanja bi se lahko ujeli v bližini Zemlje in ustvarili nov umetni "Van Allenov pas", torej območje povečanega sevanja okoli planeta. Van Allenova pasova sicer že naravno obdajata Zemljo in jo ščitita pred delom sončnega sevanja. Umetno ustvarjen pas zaradi jedrske eksplozije pa bi lahko še dolgo ogrožal satelite, ki krožijo skozi prizadeto območje, ter povzročil obsežne motnje v komunikacijah, navigacijskih sistemih in drugih vesoljskih storitvah. Šlo bi za ponovitev dogodka iz leta 1962, ko so ZDA v okviru preizkusa Starfish Prime v nizki Zemljini orbiti, približno 400 kilometrov nad površjem Zemlje, detonirale termonuklearno bombo. Takrat je bilo v orbiti bistveno manj satelitov, a je eksplozija vseeno skrajšala življenjsko dobo satelitov Telstar 1 in Ariel-1. "Starfish je za več mesecev povzročil tako močno sevanje, da je prizadel vsaj polovico takrat delujočih satelitov v orbiti, čeprav jih je bilo tedaj razmeroma malo," je dejal McDowell.

Grožnja nizki Zemljini orbiti

Nevarnost bi bila največja v nizki Zemljini orbiti, do približno 1.900 kilometrov nad Zemljo, kjer kroži večina satelitov. Tam deluje okoli 17.000 satelitov, poleg njih pa še Mednarodna vesoljska postaja (ISS) in satelitsko omrežje Starlink podjetja Elona Muska. Sateliti za televizijske prenose, GPS in druge komunikacijske storitve se večinoma nahajajo v višjih orbitah, kjer bi bili manj izpostavljeni posledicam jedrske eksplozije. Po besedah McDowella bi bil takšen scenarij podoben ameriškemu jedrskemu poskusu Starfish Prime iz leta 1962, ko so ZDA detonirale termonuklearno bombo približno 400 kilometrov nad Zemljo. Eksplozija je skrajšala življenjsko dobo satelitov Telstar 1 in Ariel-1, umetno ustvarjeni sevalni pas okoli Zemlje pa je vztrajal približno pet let.

'Takojšnje posledice'

Dodatno pozornost vzbuja podatek iz poročil, da naj bi bil satelit Sputnik-S sestavljen že pred nekaj leti, vendar bi ga Rusija kljub temu lahko izstrelila v približno dveh mesecih in ga kmalu zatem spravila v operativno stanje. McDowell opozarja, da bi jedrska eksplozija v orbiti v ozračje sprostila delce sevanja, ki bi lahko ustvarili nov umetni Van Allenov pas okoli Zemlje. Profesor vesoljskega inženirstva Keith Ryden pa poudarja, da sateliti v nizki Zemljini orbiti niso zasnovani za nenadne in izrazite poraste sevanja, saj so naravne ravni sevanja v tem območju razmeroma nizke. Ključno vprašanje za upravljavce satelitov zato ostaja, ali bo satelit Sputnik-S dejansko izstreljen in ali bi po izstrelitvi sledile aktivnosti, ki bi povečale tveganje za satelite v nizki Zemljini orbiti. "Posledice eksplozije bi bile takojšnje, vendar bi sledili tudi dolgotrajni okoljski učinki, ki bi še leta poškodovali satelite," opozarja McDowell.

Zaharova: Absurdne špekulacije