Rusija naj bi sestrelila štiri ameriške rakete dolgega dosega

ZDA so aprila potrdile, da so Ukrajini marca poslale rakete dolgega dosega ATACSM. V Moskvi so se na to odzvali, da rakete ne bodo spremenile izida konflikta.

Nekatere rakete ATACMS lahko zadenejo cilje v oddaljenosti do 300 kilometrov. Bela hiša je lani sporočila, da so ZDA poslale različico raket ATACMS krajšega dosega, ki lahko preletijo do 165 kilometrov, rakete daljšega dosega pa so bile za Kijev do marca letos nedosegljive.