Rusija naj bi sestrelila več deset ukrajinskih dronov

"Ponoči so bili preprečeni novi poskusi kijevskega režima, da bi s pomočjo dronov izvedel teroristične napade na cilje na ozemlju Rusije," je v objavi na omrežju Telegram zapisalo rusko obrambno ministrstvo. Pojasnilo je, da so 12 dronov sestrelili nad Belgorodsko oblastjo ob meji z Ukrajino, ki je bila v nedeljo tarča ukrajinskega raketnega napada.

V zrušenju desetnadstropne stanovanjske stavbe, ki je bila zadeta v napadu v istoimenski prestolnici Belgorod, je po zadnjih podatkih umrlo 15 ljudi, 27 ljudi je ranjenih, je danes sporočil guverner Vjačeslav Gladkov . Pojasnil je, da so v zadnjih urah izpod ruševin delno porušene stavbe potegnili več trupel, poroča AFP.

Še osem brezpilotnih letalnikov je ruska zračna obramba sestrelila tudi nad obmejno Kursko oblastjo, štiri nad sosednjo Lipecko oblastjo, sedem letalnikov in štiri rakete Storm shadow pa nad polotokom Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.

Ukrajina naj bi sicer z brezpilotnimi letalniki izvedla uspešne napade na naftni terminal na območju Belgoroda in na transformatorsko postajo v Lipecku, je za AFP danes potrdil varnostni vir v Kijevu.

Ruske oblasti v Belgorodu niso potrdile napada, guverner Lipecka Igor Artamonov pa je dejal le, da je transformatorsko postajo zajel požar, drugih podrobnosti pa ni navedel. Napad naj ne bi zahteval žrtev. Oblasti v Kursku pa so sporočile, da je bila v ukrajinskem napadu ubita ženska, tri druge osebe so bile ranjene.

V današnjem napadu na industrijsko cono na Krasnodon v vzhodni ukrajinski Luganski oblasti, ki so jo zasedle ruske sile, pa so bili ubiti trije ljudje, štirje so ranjeni, je sporočil tamkajšnji guverner Leonid Pasečnik, ki ga je imenovala Moskva. Napad je pripisal ukrajinski vojski, poroča AFP.

Ukrajina, ki je v teh dneh pod pritiskom zaradi ruske kopenske ofenzive v Harkovski oblasti na vzhodu države, je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje na ozemlju Rusije.