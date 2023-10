Rusija naj bi vzpostavila novo mornariško bazo v Abhaziji

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov medtem ni želel komentirati izjav Bžanije o vzpostavitvi mornariške baze. "Vprašanja, povezana z razporeditvijo naših vojakov in ladij, so v pristojnosti obrambnega ministrstva," je dejal.

"Podpisali smo sporazum – v bližnji prihodnosti bo v okrožju Ohamčira vzpostavljena stalna razporeditvena točka ruske mornarice," je v objavljenem intervjuju za ruski tabloid Izvestja dejal Aslan Bžanija . Povedal je, da je namen sporazuma povečati obrambno sposobnost Rusije in tudi Abhazije . "Tovrstno sodelovanje se bo nadaljevalo, saj s tem varujemo temeljne interese Abhazije in Rusije. Varnost je na prvem mestu," je dodal proruski voditelj separatistične pokrajine.

Abhazija je ena od dveh gruzijskih pokrajin, ki ju je Rusija po koncu petdnevne vojne leta 2008 priznala kot neodvisni državi in prevzela de facto nadzor nad njima. Gruzija sicer obe samooklicani republiki – Abhazijo in Južno Osetijo – obravnava kot del svojega ozemlja, kot samostojni državi pa ju priznavajo samo Rusija, Venezuela, Nikaragva, Nauru in Sirija.

Oblasti v Gruziji so ob tem danes izrazile zaskrbljenost zaradi poročil o načrtih za vzpostavitev baze ruske mornarice v Abhaziji.

"Izražamo zaskrbljenost zaradi izjave ruskega okupacijskega režima o vzpostavitvi dodatne ruske vojaške baze na okupiranem ozemlju Gruzije," je sporočilo zunanje ministrstvo v Tbilisiju in dodalo, da so "takšna dejanja očitna kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti Gruzije".

Do napovedi in načrtov o vzpostavitvi nove ruske mornariške baze ob Črnem morju prihaja v luči vse pogostejših ukrajinskih zračnih napadov na ruske ladje.