Rusija naložila Googlu 86 milijonov evrov kazni

Višino kazni so preračunali glede na letni prihodek Googla, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Z Googla pa so sporočili, da bodo odločitev preučili in se nato odločili glede nadaljnjih korakov.

Rusija je v zadnjih mesecih okrepila pritiske na tuja tehnološka podjetja, ki morajo med drugim odstranjevati glede na rusko zakonodajo nezakonito vsebino. Podobne kazni so med drugim Meta, ki ima pod okriljem Facebook, in Twitter doletele že pred tem, vendar so te znašale nekaj deset milijonov rubljev in ne milijard.

Sodišče bo danes sicer odločalo tudi o pritožbi proti Meti, ki naj bi jo prav tako doletela globa glede na letni prihodek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.