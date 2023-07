Rusija namerava zvišati najvišjo starost nabornikov na 30 let

Ruski parlament želi zvišati najvišjo starost za vpoklic vojaških nabornikov za tri leta, in sicer na 30 let, je sporočil vodja odbora ruske dume za obrambo Andrej Kartapolov. Ob tem naj bi najnižja starost nabornikov ostala 18 let. Nekaj časa so namreč razpravljali tudi o dvigu spodnjega starostnega praga za tri leta.

icon-expand Ruski vojaki na vzhodu Ukrajine FOTO: AP Da bi se uredba prihodnje leto pričela upoštevati, jo mora duma še potrditi. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je že lani nakazal, da bi lahko prišlo do sprememb na tem področju. Takrat so v Moskvi razmišljali o dvigu tako najnižje kot najvišje starosti nabornikov, s čimer bi po nekaterih ocenah število pripadnikov ruskih oboroženih sil s sedanjega 1,15 milijona dvignili na 1,5 milijona. Kartapolov je sicer po junijskem kratkotrajnem uporu zasebne najemniške skupine Wagner v začetku tega meseca sporočil, da ni potrebe po nadaljnji mobilizaciji, s katero bi nadomestili umik wagnerjevcev iz Ukrajine. Njihovo prisotnost lahko Rusija po njegovih besedah nadomesti z obstoječimi rezervisti.