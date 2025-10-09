Rusija napada energetske in železniške objekte v Ukrajini, Kijev odgovarja z droni

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo po stopnjevanju njenih napadov v zadnjih tednih obtožil, da poskuša z napadi na energetsko in železniško infrastrukturo v Ukrajini zasejati kaos. Za naslednji teden je napovedal pogovore ukrajinske delegacije o sankcijah in energetiki v ZDA. Medtem je Ukrajina z droni in raketami okrepila napade na rusko ozemlje.

V ukrajinski regiji Sumi so bile v napadih ubite tri osebe, še dve pa ranjeni, so sporočile lokalne oblasti. FOTO: Profimedia icon-expand

"Namera Rusije je zasejati kaos in izvajati psihološki pritisk na prebivalce z napadi na energetske objekte in železnice," je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v sredo dejal za več novinarjev v izjavi, ki so jo objavili danes. Kot je dodal, so ruski napadi letos postavili infrastrukturo za oskrbo s plinom pod velik pritisk, njihovo nadaljevanje pa bi Kijev lahko prisililo v povečanje uvoza tega energenta. V ukrajinski regiji Sumi so bile v napadih ubite tri osebe, še dve pa ranjeni, so sporočile lokalne oblasti. Tarča napadov je bila tudi Rusija, od koder poročajo o več sestreljenih ukrajinskih dronih. Moskva, ki je leta 2022 sprožila agresijo nad Ukrajino, v zadnjih tednih stopnjuje zračne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo in železniški sistem. Podobno obstreljevanje je izvajala že pozimi v letih 2022, 2023 in 2024, ko je več milijonov Ukrajincev daljše obdobje ostalo brez elektrike ali ogrevanja.

Rusija izvaja nove napade na cilje v Ukrajini

V regiji Sumi so bile v napadih ubite tri osebe, še dve pa ranjeni, so sporočile lokalne oblasti. "Rusija napada skupnosti v regiji z desetinami brezpilotnih letalnikov in bombami," je v sredo na Telegramu zapisal guverner regije Sumi Oleg Grigorov. Potrdil je, da so bili v napadih ubiti trije moški, dva pa sta bila poškodovana, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tarča napadov je bila tudi Rusija, od koder poročajo o več sestreljenih ukrajinskih dronih. Po navedbah obrambnega ministrstva je zračna obramba ponoči sestrelila 19 ukrajinskih dronov, vključno z devetimi nad regijo Volgograd, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Guverner omenjene regije Andrej Bočarov je sporočil, da je napad z droni povzročil požare v "obratih za gorivo in energijo".

Napade z droni in raketami okrepila tudi Ukrajina

Tudi Ukrajina je v zadnjem času okrepila lastne napade z droni in raketami na rusko ozemlje in ti po besedah Zelenskega že kažejo rezultate, med drugim v višjih cenah goriva v Rusiji. "Menimo, da so izgubili do 20 odstotkov oskrbe z gorivom - bodisi neposredno ali pa zaradi naših napadov," je dejal Zelenski in dodal, da obstajajo dokazi, da je Rusija okrepila uvoz iz Kitajske in Belorusije. Nedavno je Ukrajina zadela tudi elektrarno v obmejni regiji Belgorod, kar je vodilo v obsežne izpade oskrbe z elektriko na območju.

Zelenski napovedal pogovore v ZDA za prihodnji teden