Rusija napadla energetsko infrastrukturo Ukrajine

Ruske sile so ponoči napadle energetsko infrastrukturo na jugu Ukrajine, so danes sporočili iz ukrajinske vojske. Rusija je v napadu uporabila 38 brezpilotnih letalnikov, ukrajinske sile pa so jih uničile 29. Šlo naj bi za najobsežnejši napad od konca septembra, poročajo tuje tiskovne agencije.

Napadi so se zvrstili v regijah Zaporožje in Odesa. Zaradi napadov je izbruhnil požar v upravni stavbi energetskega kompleksa v Odesi, ena oseba je bila ranjena. Požar so medtem že pogasili. icon-expand Vojna v Ukrajini FOTO: AP Na območju Zaporožja pa so prestregli štiri od osmih brezpilotnih letalnikov, je na Telegramu sporočil vojaški poveljnik Jurij Malaško. V napadu je bilo zadete nekaj infrastrukture, izbruhnil je požar. Ranjenih ni bilo. O napadih so med drugim poročali še z območja Kijeva in Hersona. Ukrajinske oblasti sicer pričakujejo, da se bo Rusija pred zimo osredotočila predvsem na napade na energetsko infrastrukturo, kakor je bilo že lansko zimo.